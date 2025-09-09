¡El Metro se prepara para el Mundial 2026! Habrá gran remodelación de la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX se está poniendo a punto para recibir a miles de aficionados de todo el mundo. A solo unos días de su 56 aniversario, se confirmó una inversión millonaria para una remodelación de la Línea 2 del Metro, la que va de Cuatro Caminos a Taxqueña.

Este proyecto tiene como objetivo principal que los usuarios no sufran las consecuencias del Mundial 2026. Te contamos todos los detalles y lo que confirmaron las autoridades correspondientes.

¿Cuándo comenzará la remodelación de la Línea 2 del Metro?

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para el inicio de los trabajos, las autoridades informaron que este proyecto está en marcha de cara al Mundial de 2026. En el informe de la jefa de Gobierno se detalla que no se contempla el cierre de estaciones, a diferencia de lo que sucederá con las obras de renovación de la Línea 3, donde sí habrá cierres programados a partir de diciembre de 2026.

La remodelación de la Línea 2 será “una mejora sustantiva” y no una rehabilitación integral, como en el caso de la Línea 3 y la Línea A.

Con la remodelación de la Línea 2 del metro, el gobierno de la Ciudad de México busca optimizar su operación, infraestructura y, sobre todo, la experiencia de viaje para todos los que la usan. En su Primer Informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que esta línea es la principal ruta para llegar al Estadio Azteca, sede del próximo Mundial. La remodelación de la Línea 2 incluirá varias mejoras en trenes y estaciones.

¿Cómo será la remodelación de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial 2026?

El proyecto de remodelación de la Línea 2 del Metro se enfocará en dos puntos principales: los trenes y las estaciones. Se planea una inversión total de 1,730 millones de pesos.

Mejoras en los trenes:

Se dará una “buena intervención” a los trenes para mejorar su operatividad.

Se revisarán 28 trenes NM-02 para optimizar sus sistemas de freno, suspensión y unidades neumáticas.

Además, se rehabilitarán otros 4 trenes, para tener un total de 32 en circulación. Esto ayudará a reducir los tiempos de espera y aumentar la frecuencia de paso.

Mejoras en las estaciones:

Se le dará un “cambio de imagen” a las estaciones, con una inversión de 650 millones de pesos.

Se instalarán nuevos sistemas de iluminación y cámaras de vigilancia.

También se modernizará la información para los usuarios en ocho estaciones, se rehabilitarán subestaciones de alumbrado, cárcamos y la red contra incendios.

Con todas estas mejoras, la remodelación de la Línea 2 busca dejar el metro listo para recibir el flujo de personas que traerá la Copa Mundial, asegurando una experiencia de viaje más segura y eficiente para todos.

