Línea 3 del metro: ¿Cuándo comienza la remodelación y cómo afectará a los usuarios?

La línea 3 del metro ha sido una de las que más transportan a usuarios desde hace más de 40 años. Es por eso que ya necesita una buena remodelación, pues también hay que recordar que es una de las líneas que ha sido muy afectada por el paso del tiempo de la capital.

Te contamos qué fechas se esperan las remodelaciones y qué estaciones estarán cerradas.

¿Cuándo iniciarán la remodelación de la línea 3 del metro?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, las obras en la línea que conecta Indios Verdes con Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, comenzará su remodelación a partir de diciembre de 2026. ¡Si! Aún falta poco más de un año para que este transporte quede como nuevo.

Y si te preguntas por qué hasta ese momento la respuesta es sencilla, y es que según Clara Brugada, se dividirá en tres fases toda la remodelación, es decir, desde la planeación hasta el accionar:

Fase no. 1 para la remodelación de la línea 3 del metro : Realizar estudios técnicos especializados para determinar qué obras se requieren (esto ya sucedió)

: Realizar estudios técnicos especializados para determinar qué obras se requieren (esto ya sucedió) Fase no. 2 para la remodelación de la línea 3 del metro : Tener la licitación pública de las obras entre diciembre de 2025 y marzo de 2026

: Tener la licitación pública de las obras entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 Fase no. 3 para la remodelación de la línea 3 del metro: Comenzar con las obras en diciembre 2026

Durante la remodelación de la línea 3 del metro se tiene en cuenta el cierre de varias estaciones para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización.

Metro CDMX / Matt Mawson Ampliar

¿Cómo afectará a los usuarios?

Es claro que afectará a ciertos usuarios, por lo que se pide mantenerse informados a través de los canales oficiales para que estén al tanto de cualquier aviso que den las autoridades, tales como cierres de estaciones, servicio provisional y más.

Mientras tanto, es fundamental que los usuarios estén al tanto de los cierres y las alternativas de transporte que se implementarán para mitigar el impacto en sus viajes diarios. Mantenerse informados a través de los canales oficiales del metro será clave para planear tus trayectos y evitar contratiempos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Mejor cede el asiento! Esta es la multa por ocupar lugares exclusivos en el Metro CDMX