Delirante lo que está pasando en Medio Oriente tras el ataque a Qatar: Maruan Soto Antaki

Qatar tenía la obligación de resguardar a las delegaciones de negociación, por lo que el ataque representa un duro golpe a su papel diplomático, su papel como mediador ha quedado minado, resaltó Maruan Soto Antaki en entrevista para Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

El impacto en el Consejo de Cooperación del Golfo

El analista explicó que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no funciona igual que la OTAN, pero comparte un principio básico: “se ataca a uno, se ataca a todos”.

“Todos los países, salvo Estados Unidos, han condenado el ataque. Aunque se dice que Israel avisó a Qatar, hay versiones de un aviso tardío y Qatar confirmó no haber recibido ningún tipo de aviso”, precisó.

Recordó además que en Qatar se ubica la base militar más grande de Estados Unidos en la región, pero señaló que su presencia no garantiza seguridad: “Las garantías que da Estados Unidos son absolutamente nulas para los países del Golfo. Con este ataque, todo se rompió y Qatar quedó minado en su papel de mediador”.

Un panorama sin aspiraciones de paz

Para Soto Antaki, las consecuencias del ataque son graves: “cualquier aspiración de paz es nula”, afirmó, al destacar que el proceso de negociación entre Israel y Hamás queda prácticamente cancelado tras lo ocurrido en Doha.