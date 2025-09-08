Tarjeta Regia Plus en Monterrey 2025: ¿Cuándo inicia la segunda etapa de registro? Esto se sabe.

La semana pasada concluyó la primera etapa de registro al programa Tarjeta Regia Plus en Monterrey. Sin embargo, para quienes no lograron inscribirse, aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre la segunda etapa.

Este viernes, el gobierno de la entidad anunció que, tras concluir el primer periodo de inscripciones, las autoridades ya están validando la información y documentos de las mujeres que alcanzaron a registrarse. Posteriormente, se procederá a la entrega de tarjetas. De acuerdo con las autoridades, una vez que los resultados estén listos, se comunicarán directamente con las beneficiarias. Pero la gran pregunta que nos interesa es ¿cuándo abrirá la siguiente fase de registro?

La Tarjeta Regia Plus apoya y reconoce a las mujeres regias que incansablemente están al frente cuidando de sus familias y hogares, dándoles acceso a beneficios como asesoría legal, apoyo a enprendimientos, talleres y becas.



Este programa está pensado para ustedes, para sumar y… pic.twitter.com/uFeFTqTmKK — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) August 29, 2025

¿Cuándo se abre la segunda etapa de registro?

El gobierno de Monterrey informó que quienes no pudieron registrarse al programa deberán mantenerse pendientes de sus canales oficiales, pues únicamente han detallado que pronto anunciarán la fecha de la segunda etapa de registro.

Requisitos para registrarse al programa

Para poder inscribirte necesitarás:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio actualizado.

CURP.

Recuerda que solo pueden registrarse mujeres de entre 18 y 62 años que vivan en Monterrey y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

