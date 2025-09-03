Tarjeta Regia Plus en 2025: Quiénes reciben el apoyo de 2 mil pesos bimestrales en Monterrey.

En Monterrey, el programa de la Tarjeta Regia Plus ofrece un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el alcalde de la entidad, Adrián de la Garza, a finales de agosto comenzó la entrega del plástico en la colonia Libertadores de América. Así que, ahora te explicamos quiénes pueden recibir este beneficio.

Además del apoyo económico, el programa ofrece talleres de autoempleo, acceso a microcréditos, becas educativas, así como apoyo legal y psicológico.

¡Reconocemos y apoyamos a las mujeres regias! Iniciamos la entrega de la Tarjeta Regia Plus en la colonia Libertadores de América.



Este programa suma a la economía de los hogares regios, reconociendo todo el esfuerzo diario de las jefas de familia.



La Tarjeta Regia Plus es un… pic.twitter.com/gT55nI2LQw — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) August 28, 2025

¿Quiénes pueden reciben a la Tarjeta Regia Plus?

Las personas que pueden recibir este apoyo, además de registrarse, cumplen con los siguientes puntos:

Ser mujer en situación de vulnerabilidad.

Tener entre 18 y 62 años

Vivir en Monterrey

¿Cuáles son los requisitos para sacar la Tarjeta Regia Plus?

Al momento de registrarte, asegúrate de tener estos papeles:

Copia de tu identificación oficial vigente con fotografía

Copia de tu comprobante de domicilio reciente

Copia de tu CURP

