¿Romperán alianza Morena y PVEM?

'Hay ratas en Morena”, arremete el senador del PVEM Luis Melgar Bravo

Ante la posibilidad de que el Morena y PVEM rompan alianza, el senador Luis Melgar Bravo, dijo que uno de los motivos es que el partido guinda ha permitido tener entre sus filas a "ratas“.

El senador se refirió al ex Gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, actual Cónsul en Miami, y a su ex Secretario de Salud, José Manuel Cruz, quien ahora es senador morenista, así como al Grupo Tabasco, que encabeza Adán Augusto López.

“Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno” — Expresó en un mensaje

¿Hay tensión en la alianza de cara a las elecciones de 2027?

Previamente Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM, afirmó que el partido tiene la capacidad política para competir en solitario en las próximas elecciones del 2027, año en el que se renovarán varias gubernaturas, Cámara de Diputados, otros 800 juzgadores, así como varias alcaldías y congresos locales.

El legislador, Luis Melgar, aplaudió en ese mensaje el planteamiento del coordinador, Arturo Escobar, sobre romper la unión política que se forjó desde 2018, cuando abanderaron la candidatura de AMLO

¿ Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de las disputas partidistas?

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó hablar de la posible ruptura.

Recordó que corresponde a Morena definir sus alianzas para las próximas elecciones y que, en ese sentido, no le corresponde a su administración intervenir.

Recordó que los tres partidos que la postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso.

“Es muy bueno porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”. — Presidenta, Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que los detalles sobre las alianzas de 2027 deberán ser definidos por Morena, el PVEM, el Partido del Trabajo y otros partidos políticos, y enfatizó que no se va a involucrar en disputas partidistas.