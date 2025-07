Austeridad de Morena es hipócrita, piensan que todos somos iguales: Luis Armando Melgar

"No somos iguales": Luis Armando Melgar

El que se sube a un avión con recursos públicos está obligado a rendir cuentas, afirmó el senador Luis Armando Melgar, quien defendió su derecho de vacacionar y afirmó que “el golpeteo a Grupo Salinas por no pagar sus impuestos es una gran farsa” .

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, criticó a los políticos del partido en el poder señalando “lo que hoy existe en Morena es una austeridad hipócrita, porque en el sexenio anterior hablaban del ‘no somos iguales”.

Y efectivamente, dijo “no somos iguales”, pues señaló que él por su parte ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en el sector privado. “Yo sí pago mis impuestos” y recalcó “el que se sube a un avión con recursos públicos está obligado a rendir cuentas”.

Sobre la foto que circuló en redes en la que se le puede ver viajando, dijo: “se hizo pública una foto que publicó mi jefe Ricardo Salinas, que nos invitó muy amablemente a Turquía, eso fue en junio” , y agradeció “seguir trabajando con él”, aprovechando para resaltar que “sí paga impuestos”.

Sobre otro particular, un video grabado en Londres confirmó: “sí fui a Londres”, en donde, caminando por la calle, regaló un puro a un influencer. Aunque afirmó “él no sabía quién era yo y yo no sabía quién era él”, al llegar a México el video se hizo viral y provocó su molestia.