;

  • 08 SEP 2025, Actualizado 19:31

Ayuno intermitente: ¿Funciona o no? Todo lo que tienes que saber sobre antes de empezar con este hábito

El ayuno intermitente puede ser tu aliado. Descubre sus beneficios, cómo hacerlo de forma segura y por qué es importante consultar a un experto antes de empezar

Martha Debayle ayuno

Martha Debayle ayuno

Fernanda Garrido Arellano

Seguramente has escuchado a tu amiga o amigo, a tu vecina o hasta a tus tíos platicar sobre el famoso ayuno intermitente. Y es que esta tendencia se ha vuelto tan popular que hasta los expertos en nutrición no dejan de hablar de ella. ¿Pero sabes realmente qué es y para qué sirve?

No es una dieta mágica para bajar de peso, sino un estilo de vida que trae muchos beneficios a tu salud. Martha Debayle platicó en W Radio con Isabel Gutiérrez Iriarte, Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York sobre los mitos y las realidades más importantes.

Mitos y realidades del ayuno intermitente

  • Mito: ¡Vas a morir de hambre!

Realidad: Esta es la principal preocupación de todos. Nos han dicho toda la vida que debemos comer cinco veces al día para que el metabolismo no se detenga.

Y la verdad es que el ayuno intermitente te enseña a escuchar a tu cuerpo. Al principio puede ser difícil, pero una vez que te acostumbras, el hambre desaparece. Se trata de enseñarle a tu cuerpo a usar la grasa como energía, en lugar de los alimentos que consumes.

  • Mito: ¡Vas a perder masa muscular!

Realidad: ¡Falso! Al contrario. Cuando el cuerpo entra en ayuno, el nivel de la hormona del crecimiento aumenta, y esto ayuda a conservar la masa muscular. Obviamente, el ayuno debe ir acompañado de un plan de ejercicio y una buena alimentación en las horas de comida. Si no haces ejercicio y solo te dedicas a ayunar, es posible que sí pierdas músculo.

Ayuno intermitente Martha Debayle / Iryna Veklich

  • Mito: No puedes hacer ejercicio en ayuno

Realidad: Puedes y debes hacerlo. El ejercicio en ayunas ayuda a quemar más grasa, a mejorar tu rendimiento y a fortalecer tus músculos. A menos que tengas alguna condición de salud, no hay razón para que no lo intentes. ¿Pero ojo!, si te sientes mareada o débil, es mejor que pares.

  • Mito: El ayuno intermitente es para todos

Realidad: Aunque el ayuno intermitente es un método seguro y eficaz para la mayoría de las personas, no es para todos. Las personas con diabetes, las mujeres embarazadas, las personas con trastornos alimenticios o con un bajo peso no deberían hacerlo. Siempre es importante que consultes a un médico o a un nutriólogo para que te guíe en el proceso.

El ayuno intermitente es una herramienta, no una varita mágica. Si lo haces con disciplina, con ejercicio y con una dieta equilibrada, verás los resultados. Pero si lo haces sin supervisión o de forma esporádica, es probable que no logres tus objetivos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La proteína es la nueva estrella del wellness; ¿De verdad la necesitas?

Martha Debayle proteína / by Elena Veselova

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad