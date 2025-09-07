Zinc Nacional deberá limpiar en cinco días la zona afectada por tanque siniestrado

Incendio por ácido clorhídrico deja zona afectada, Profepa llama a la empresa a reparar el daño.

La Procuraduría Federal del Medio Ambiente impuso una clausura total temporal del área en la que se encuentra un tanque siniestrado dentro de la empresa Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La clausura se fundamenta en el artículo 170 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 105 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos , debido a que el 6 de septiembre se registró una explosión e incendio en un tanque cilíndrico de almacenamiento de 146.5 m³. Dicho tanque suele almacenar ácido clorhídrico al 28%, si bien, de acuerdo con información de la empresa, se encontraba vacío desde 14 días antes del incidente.

El siniestro se originó durante la realización de trabajos de mantenimiento con soldadura, que provocaron la combustión del recubrimiento interno de plástico del tanque y la voladura de su tapa, y fue controlado mediante la aplicación de agua y polvo químico seco, en coordinación con personal de seguridad industrial de la planta y autoridades de Protección Civil municipal y estatal.

La Profepa acudió al sitio minutos después del siniestro e ingresó a la planta una vez que Protección Civil le otorgó la autorización para hacerlo. Entre los resultados preliminares encontrados por la Profepa están:

No se registraron personas lesionadas.

No hubo derrames ni descargas de sustancias químicas.

Los líquidos empleados para la extinción se contuvieron en el dique de concreto armado que rodea el tanque, mismo que no presentó fisuras.

Se observó la presencia de residuos sólidos y líquidos generados por la combustión del recubrimiento y el uso de agentes extintores, los cuales deberán manejarse como residuos peligrosos.

La emisión generada por la combustión alcanzó entre 10 y 12 metros de altura durante aproximadamente 17 minutos y se dispersó hacia el norponiente.

Además de la clausura, que se suma a otras dos clausuras vigentes en otras áreas de la empresa, Zinc Nacional deberá llevar a cabo las siguientes medidas de urgente aplicación:

Limpieza del sitio en 5 días hábiles posteriores a la liberación de la zona por parte de Protección Civil.

Presentar bitácora de la cantidad y tipo de residuos recolectados.

Dar manejo y disposición final a los residuos generados, conforme a la normatividad aplicable.

Exhibir manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos, junto con autorizaciones de Semarnat y de las empresas transportistas y de disposición final.

