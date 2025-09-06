El norte se conecta: Sheinbaum da banderazo al tren de pasajeros Monterrey-Nuevo Laredo

La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio a la obra ferroviaria que conectará Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, un proyecto estratégico para la movilidad y la economía regional.

¿Qué representa el Tren de Pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo para la región?

El Tren de Pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, con casi 400 kilómetros de extensión, alcanzará velocidades de hasta 200 km/h, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado. El proyecto busca no solo modernizar la red ferroviaria del país, sino también fortalecer la industria y el comercio al optimizar rutas logísticas.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, resaltó que el sistema tendrá una frecuencia similar a la de un metro urbano y se conectará con nuevas líneas de metro y con la extensión al aeropuerto de Monterrey, consolidando a la capital regiomontana como un polo logístico de primer nivel.

¿Cuántos empleos generará la construcción del tren?

De acuerdo con el gobierno federal, la obra ya fue licitada y generará miles de empleos directos e indirectos. Este proyecto forma parte del plan de expansión ferroviaria que incluye otras rutas, como la de Querétaro-Irapuato, y responde a la estrategia de recuperar el transporte de pasajeros en tren como alternativa moderna y sustentable.

La construcción del Tren de Pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo representa un paso clave en la política de infraestructura nacional, con un impacto económico y social que promete transformar la conectividad en el norte del país.

