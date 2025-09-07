Anuncia Sheinbaum programa de apoyo a ganaderos… “E.U. cerró frontera de manera injusta”

Con créditos para engordar ganado y la creación de un Centro de Producción de Carne de Alta Calidad, el gobierno federal anunció que apoyará a los ganaderos del norte del país, afectados por el cierre de la frontera anunciado meses atrás por la administración de Donald Trump por la presencia de gusano barrenador en los estados del sur del país.

De gira por Coahuila como parte de la gira del informe a 11 meses de gobierno, la Primera Mandataria, destacó que se brindarán alrededor de 650 millones de pesos en la entidad, para apoyar la engorda, la venta y la exportación de carne del país.

“Ustedes saben que, hace ya varios meses, el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar la frontera para la exportación de ganado, de manera injusta… Incluso, primero les dije que podía haber créditos y dijeron: “Está bien, una parte de crédito, pero necesitamos más apoyo… ¿En qué consiste el programa? En engordar el ganado aquí y producir carne, aquí, de la mejor calidad para el mercado interno y para exportación. En este caso va a haber créditos para engorda con una baja tasa de interés, y también la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad”.

Explicó que se tiene mayor interés en apoyar al pequeño productor, es decir el que tiene pocas cabezas de ganado, porque aseguró que son los más afectados. Sheinbaum Pardo recordó dos de sus compromisos significativos para Coahuila, los problemas económicos de la siderúrgica, Altos Hornos de México (AHMS) y el rescate de mineros de Pasta de Conchos.

“Les informo a los trabajadores que en el juicio que se está llevando a cabo pusimos una condición, nosotros… primero los trabajadores por encima de todo, de acreedores de todo primero justicia a los trabajadores y estoy segura de que lo vamos a lograr. Ya el secretario del trabajo se está reunión con ustedes y va a seguirlo haciendo para poderles explicar y estar en contacto… vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos. De igual manera estamos haciendo justicia, en el caso de pasta de Conchos no vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero, es un gobierno que promueve la justicia”.

La Jefa del Ejecutivo Federal refirió además que en Coahuila se dará el próximo martes, el banderazo de salida del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, también explicó que se construirán 11 mil viviendas, que ya iniciaron, de la Comisión Nacional de Vivienda; 40 mil viviendas del Infonavit, en total refirió que beneficiarios en Coahuila son 347 mil 840 familias que tenían créditos impagables del Infonavit y del FOVISSSTE.

