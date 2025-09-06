Ganadería sonorense recibe impulso histórico: Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp

la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión histórica de 831 millones de pesos para la ganadería de Sonora, con el objetivo de transformar la industria cárnica local y posicionar a la carne sonorense como un producto de alta calidad a nivel internacional.

La transformación avanza en Sonora https://t.co/nHABIyXGe3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2025

¿En qué consiste el plan de inversión para la ganadería en Sonora?

El paquete económico contempla varios ejes clave:

Programas de mejoramiento genético del ganado

Modernización de corrales

Optimización de sistemas de alimentación y agua

Capacitación técnica para que los productores adopten prácticas sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

Estas medidas no solo incrementarán la productividad, sino que también garantizarán productos cárnicos con altos estándares de calidad e inocuidad alimentaria, lo que permitirá la apertura de nuevos mercados de exportación.

La ganadería de México está en el top ten de exportadores de carne / W Radio Ampliar

¿Por qué Sonora es clave en la ganadería mexicana?

El estado de Sonora es reconocido por su tradición ganadera y la calidad de su carne, considerada una de las mejores del país. Con esta inversión, el gobierno busca consolidar al estado como un referente en producción de alimentos y garantizar que pequeños y medianos ganaderos compitan en un mercado global cada vez más exigente.

Este anuncio se interpreta como un respaldo gubernamental decisivo a una industria que ha sido un pilar económico para la región durante décadas.

