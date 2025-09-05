Trump ordena cambiar de nombre al Pentágono

A partir de este 5 de septiembre el Pentágono se llamará Departamento de Guerra / Alex Wong

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa, Pentágono, por el de "Departamento de Guerra“, anunció la Casa Blanca.

Esta semana Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron su deseo de cambiar el nombre de la agencia, en una acción más de la administración Trump para impulsar su campaña de “ética guerrera” dentro del Pentágono. La orden también instruye a Hegseth a proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el nombre se mantenga permanentemente.

“Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre” — Dijo el presidente a los periodista el 25 de agosto

Desde el Despacho Oval, Trump mencionó que: “Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la segunda. Entonces se llamaba Departamento de Guerra y para mí eso es lo que es de verdad. Defensa es una parte, pero tengo la sensación de que lo vamos a cambiar”.

"When Mr. Trump signs the directive renaming the Department of Defense as the Department of War on Friday, it will be his 200th executive order in the 228 days, or just over seven months, since he returned to the White House in January." pic.twitter.com/F7bYoUegSt — The White House (@WhiteHouse) September 5, 2025

Orígenes del Departamento de Guerra en Estados Unidos

Trump ha mencionado los planes de restaurar el nombre original del Departamento de Defensa, un cambio que reflejaría el enfoque de su administración en proyectar dureza y letalidad militar.

El Departamento de Guerra, como se llamaba entonces, fue creado por primera vez por el presidente George Washington cuando fundó el Ejército del país, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Más tarde el nombre se cambió en 1947, cuando el entonces presidente, Harry Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional en 1947, que fusionó el Departamento de la Marina, el recién creado Departamento de la Fuerza Aérea y el Departamento del Ejército, en una sola organización llamada Establecimiento Militar Nacional, bajo la autoridad del secretario civil de Defensa.

Después, el Establecimiento Militar Nacional se le denominó Departamento de Defensa en agosto de 1949.

La Ley de Seguridad Nacional también estableció el Estado Mayor Conjunto como una organización para asesorar al presidente sobre planificación y estrategia militar.