No se descarta espionaje, pero Estados Unidos no violó espacio nacional: Sedena

Los vuelos que se han hecho en espacio nacional han sido autorizados, fue lo que aseguró el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la información difundida por CNN donde refirió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incrementaron su actividad de vigilancia sobre los cárteles de la droga mexicanos en las últimas dos semanas.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario indicó que se tienen identificados vuelos de Estados Unidos sin embargo dijo todos, sobre espacio internacional sin violar los acuerdos entre nacionales.

“Uno el 31 de enero y el dos de febrero, esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, el avión que ha realizado los vuelos, cumple con la normatividad internacional, todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil) los vuelos militares los autoriza la Secretaría de Defensa Nacional. Hay un centro nacional de vigilancia aérea que está pendiente y no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobre vuelen el espacio nacional”.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Martes 11 de febrero 2025 https://t.co/KmrorCQ0a0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 11, 2025

Indicó que el resto de vuelos autorizados son de carga que van al centro y Sudamérica y otros que llegan a México, pero por acuerdos de Sedena y Estados Unidos para traer a México tropas para adiestramiento. El titular de la defensa no descartó, sin embargo, que pueda haber actividad de espionaje en México.

“Sigue la coordinación que teníamos basada en los instrumentos de colaboración que ya se habían establecido…

- ¿Se descarta espionaje?

- No podemos descartarlo porque no sabemos qué es lo que hicieron ellos no violaron el espacio aéreo nacional”.

Recordó que entre fuerzas armadas de México y Estados Unidos existen convenios para intercambiar información para la seguridad de ambos países y recordó que el pasado fin de semana los titulares de las secretarías de Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar), platicaron vía telefónica con militares del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, para hablar de la seguridad en la frontera entre ambos países.

De acuerdo con un mensaje del Comando Norte, publicado en su cuenta de X, el general Gregory Guillot, quien dirige la mencionada fuerza militar, “mantuvo llamadas con el general Trevilla Trejo, de la Sedena, y el almirante (Raymundo) Morales Ángeles”. Dicha videollamada, abundó el organismo castrense, fue “para analizar los esfuerzos en materia de defensa y seguridad nacional, incluido el compromiso del Departamento de Defensa de apoyar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”.