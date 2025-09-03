Ricardo Monreal rechaza intervención militar extranjera y ataques como el que ocurrió contra una embarcación de Venezuela

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó el ataque de fuerzas militares contra una presunta “narcolancha” venezolana en aguas del Caribe y descartó que pueda ocurrir una agresión similar contra México, luego de que se ha planteado la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en Estados Unidos.

Monreal repudió cualquier tipo de intervención militar extranjera en México, salvo que exista un acuerdo de cooperación, colaboración e intercambio de información en el combate al crimen organizado.

Respaldo a Sheinbaum y unidad nacional

“Lo único que queremos es dignidad, un trato digno y colaboración y cooperación, nunca subordinación, nunca hincarse frente a los extranjeros, nunca subordinarse a intereses que no sean los nacionales, por eso hay que cerrar filas en torno a la presidenta Sheinbaum y sumarnos a la convocatoria de la unidad nacional”.

Al ser cuestionado sobre la reunión de la presidenta Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Monreal confió en que México asumirá una postura firme de respeto a la Constitución y la soberanía nacional.

Finalmente, reiteró que la mayoría de los legisladores del Congreso de la Unión respalda los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas alcanzados por el Gobierno de México y Estados Unidos.

