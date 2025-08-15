¡Reabre la Cineteca Nacional Chapultepec! Habrá más de 350 proyecciones de películas GRATIS

El 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano y vaya que contamos con un amplio repertorio de pelis nacionales que nos hacen enorgullecernos de nuestra cultura. Es por eso que la Secretaría de Cultura ha anunciado la reapertura de la Cineteca Nacional Chapultepec y todos los festejos que habrá por ello, así que te contamos qué proyecciones habrá, fechas y más.

¿Qué películas proyectarán gratis en la Cineteca Nacional Chapultepec?

Luego de que en septiembre de 2024 el recinto abriera parcialmente y con funciones gratuitas, por fin la secretaria Claudia Curiel de Icaza, perteneciente a la Secretaría de Cultura, anunció la reapertura de la Cineteca Nacional Chapultepec hoy por el Día del Cine Mexicano.

Es por eso que han decidido poner varias pelis mexicanas completamente gratuitas en las tres sedes de la cineteca, como:

Cronos - Guillermo del Toro

- Guillermo del Toro La camarista - Lila Avilés

- Lila Avilés Huesera - Michelle Garza Cervera

- Michelle Garza Cervera Las niñas bien - Alejandra Márquez Abella

- Alejandra Márquez Abella Río Escondido - Emilio Fernández

- Emilio Fernández El rey del barrio - Gilberto Martínez Solares

- Gilberto Martínez Solares Nudo mixteco - Ángeles Cruz

- Ángeles Cruz Tempestad - Tatiana Huezo

- Tatiana Huezo Ahí está el detalle - Juan Bustillo Oro

- Juan Bustillo Oro La diosa arrodillada - Roberto Gavaldón

- Roberto Gavaldón Los olvidados - Luis Buñuel

- Luis Buñuel Dos tipos de cuidado - Ismael Rodríguez

- Ismael Rodríguez La leyenda de la Nahuala - Ricardo Arnaiz

- Ricardo Arnaiz Nómadas - Emiliano Ruprah

- Emiliano Ruprah ¿Qué les pasó a las abejas? I-Adriana Otero Robin Canul

I-Adriana Otero Robin Canul Ya no estoy aquí - Fernando Frías

- Fernando Frías En el hoyo - Juan Carlos Rulfo

- Juan Carlos Rulfo Poetas campesinos - Nicolás Echevarría

- Nicolás Echevarría Mamá - Xun Sero

- Xun Sero La raya - Yolanda Cruz

- Yolanda Cruz Corazón de mezquite - Ana Laura Calderón

- Ana Laura Calderón La fórmula del Doctor Funes I Pepe Buil I 2015

Funes I Pepe Buil I 2015 Danzón - María Novaro

- María Novaro Rabioso sol, rabioso cielo - Julián Hernández

- Julián Hernández Carmín tropical - Rigoberto Perezcano

- Rigoberto Perezcano Kenya - Gisela Delgadillo

- Gisela Delgadillo Canoa - Felipe Cazals

- Felipe Cazals La mujer murciélago - René Cardona

- René Cardona Resurrección - Eugenio Polgovsky

En el marco del Día del Cine Mexicano, la Cineteca Nacional Chapultepec 🟢 contará con proyecciones gratuitas que rinden homenaje a las diversas etapas de la historia del cine mexicano #Chapultepec #DondeNaceElCine #CineyNaturaleza https://t.co/5HeGUXJS9N — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) August 14, 2025

Todo esto será a partir del 15 de agosto hasta el 30 del mismo mes. De acuerdo a las autoridades se recomienda llegar con antelación, ya que las entradas serán limitadas.

Además, las proyecciones serán en horarios diversos para que todos puedan disfrutar de la experiencia cinematográfica, y se contará con una gran variedad de géneros y estilos para todos los gustos.

Este es un excelente momento para sumergirse en la riqueza del cine mexicano, desde los clásicos de Luis Buñuel hasta las obras contemporáneas que han marcado un antes y un después en la cinematografía mundial.

