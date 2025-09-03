Hija de Josefina Vázquez Mota es designada presidenta del Poder Judicial en Aguascalientes

En un hecho que ha despertado cuestionamientos, María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, fue nombrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.

La polémica surge porque la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 establece que el cargo debe recaer en la candidatura más votada. Sin embargo, Ocampo Vázquez obtuvo 82,949 sufragios, ubicándose en la sexta posición, mientras que Felipe Ávila Orozco, con 88,635 votos, fue el candidato más votado.

Pese a ello, el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes confirmó su designación mediante un comunicado oficial.

Trayectoria previa

Antes de contender en las elecciones del 1 de junio, Ocampo Vázquez trabajó en el gabinete estatal como directora de Política Social y Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social, cargo al que renunció para competir por un lugar en el Poder Judicial.

