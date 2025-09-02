Ministro Aguilar Ortiz anuncia plan de austeridad y fin de pensiones en la SCJN

El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz durante la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sede del Poder Judicial. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Al poner en marcha el primer periodo ordinario de sesiones de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya cercana la medianoche, el ministro presidente de la misma Hugo Aguilar Ortiz, anunció un reinicio del sistema judicial del país con un agresivo plan de austeridad que incluye a los nuevos ministros y ministras.

En su mensaje de poco más de media hora, el ministro presidente adelantó que una vez instalado el órgano de Administración solicitará que todos los juzgadores electos en junio de 2025, se apeguen a la Constitución y ganen menos que la presidenta de México...

“En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No, no puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la suprema corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la república, conforme a lo dispuesto por el artículo ciento veintisiete de la constitución general, fracción tercera”.

EL PLAN DE AUSTERIDAD: RECORTES Y ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS

Los recortes incluirán la eliminación de gastos médicos mayores, así como la pensión vitalicia que reciben los ministros en retiro.

Advirtió que los recortes no implicarán una mala calidad de servicio.

Aguilar Ortiz también se fue contra las pensiones de los funcionarios en retiro que incluyen a ministros, magistrados y jueces...

“Desde esta presidencia de la suprema corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la constitución general. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre doscientos cinco y trescientos ochenta y cinco mil pesos mensuales. Muy por arriba de lo que gana la presidenta de la república”.

Destacó que esta nueva era será una “justicia de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y sin privilegios” y que escuche a todos los mexicanos. Una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad”.

Estuvieron como invitados especiales la presidenta Claudia Sheinbaum quien llegó a las 22:56 horas; el secretario de Economía Marcelo Ebrard; el diputado federal Adán Augusto López; la presidenta de la mesa directiva del Senado Laura Itzel Castillo; la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández; la jefa de gobierno, Clara Brugada entre otros.

¿QUÉ CEREMONIAS Y RITUALES HICIERON LOS NUEVOS MINISTROS DE LA CORTE, PREVIO A TOMAR PROTESTA?

Antes y casi de madrugada con una ceremonia de ofrenda de los pueblos y comunidades indígenas con las y los nuevos ministros de la SCJN en la zona arqueológica de Cuicuilco, iniciaron las actividades de quienes a partir de este lunes 1 de septiembre integran el pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la ceremonia el ministro presidente electo del alto tribunal del país, Hugo Aguilar Ortiz, dirigió un mensaje de agradecimiento a los integrantes de los pueblos indígenas ahí presentes.

“Tengan la seguridad que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes. Y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, aseguró Aguilar Ortiz

Los ministros ausentes a esta ceremonia fueron las ministras Loretta Ortiz, Ahl, Yasmín, Esquivel Mossa y Arístides Rodrigo Guerrero.

LOS RITUALES SE EXTENDIERON A LA PLANCHA DE ZÓCALO CAPITALINO

A las 16:00 horas y en algo parecido a la llamada fiesta de los lunes del Cerro, mejor conocida como Guelaguetza, pues hubo participación de múltiples bandas de viento de las distintas regiones de estados tales como Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, y una mezcla de ritos chamánicos, se llevó a cabo la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio a ministros de la Suprema Corte en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Gobernadores tradicionales de distintos estados entregaron a los ministros la vara de mando: de Oaxaca, a Hugo Aguilar Ortiz; de Sonora, a Yasmín Esquivel Mossa; de Quintana Roo, a María Estela Ríos González; de Veracruz, a Loretta Ortiz Ahlf; de Michoacán, a Giovanni Azael Figueroa Mejía; de Durango, a Irving Espinosa Betanzos; de Chiapas, a Sara Irene Herrerías Guerra; de Jalisco, a Lenia Batres Guadarrama, y de Guerrero, a Arístides Rodrigo Guerrero García.

Ataviado con un sombrero parecido al de La Catrina de Guadalupe Posada, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz fue objeto de una limpia a cargo de médicos tradicionales al igual que sus compañeros.

El vuelo de un colibrí que pasó en ese momento significó un buen augurio, dijo Crisóforo Valenzuela secretario tradicional...

Luego de recibir los bastones de mando por un representante de los pueblos originarios, uno para cada ministro de la Corte, Hugo Aguilar dio un mensaje donde pidió al pueblo de México y a los asistentes tener confianza en la nueva corte...

“Quiero que sepan, hermanos y hermanas, estimadas autoridades, que el esfuerzo que han realizado, el voto que depositaron en la urna el día primero de junio va a tener resultados. Tengan la confianza que a partir de hoy vamos a trabajar incansablemente por un nuevo modelo de justicia. Una justicia que mire hacia abajo, una justicia que destine los recursos, los esfuerzos y la inteligencia para hacer justicia a todos aquellos que habían quedado excluidos del aparato judicial”.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2025.- El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, durante Ceremonia de entrega de bastones de mando y de servicio a las ministras y ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Asimismo, señaló que la reforma judicial de 2024 permitió que los pueblos originarios tuvieran una presencia inédita en la vida pública y en la Suprema Corte. Sin esos cambios, dijo, hubiera sido inimaginable que un indígena pudiera ocupar hoy un lugar como ministro. Destacó que la transformación abrió paso a una justicia incluyente, que busca erradicar la corrupción y construir un nuevo modelo cercano a los excluidos. “Darle poder al pueblo libera al pueblo”, afirmó, convencido de que esta etapa marca un paso histórico hacia la verdadera representación y defensa de los pueblos indígenas.

La ausencia del ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero, convaleciente tras un accidente automovilístico el pasado 22 de agosto, marcó un momento significativo en la ceremonia. Su bastón a manos de una autoridad tradicional de Guerrero fue recibido simbólicamente por Aguilar Ortiz.

Entre aplausos y como si llevara porra, la ministra Lenia Batres, coreada como “la ministra del pueblo”, y más al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, aclamado con insistencia, marcó un hecho inédito, donde líderes comunitarios recordaron que, después de 165 años, México vuelve a tener un presidente indígena en la Corte, tras Benito Juárez García.

Entre los invitados figuraron diputados federales, representantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y organizaciones como el Movimiento Popular Indígena de Puebla.

En la plancha del Zócalo se proyectó un videodocumental sobre la creación de los bastones y los encuentros de Aguilar con comunidades.

Mientras las bandas tradicionales de Oaxaca marcaban el cierre festivo, el acto quedó inscrito como un hecho inédito; el encuentro entre la justicia indígena y el máximo tribunal del país.

