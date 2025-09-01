Rinden protesta nuevos ministros de la SCJN en el Senado; Hugo Aguilar asume presidencia

La noche de este lunes, en sesión solemne, el Senado de la República tomó protesta a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hugo Aguilar Ortiz, recibió su constancia como ministro presidente de la Corte, de manos de Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Durante el acto, también recibieron sus constancias las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes ya sustentaban el cargo, en la pasada administración.

Asimismo, recibieron su constancia de ministras y ministros: María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías.

Con este acto formal, se integró el pleno de la nueva Suprema Corte, que asume bajo el compromiso de sanear el Poder Judicial y fortalecer la confianza ciudadana.

¿QUIENÉS SERÁN LAS MINISTRAS PRESIDENTAS DE LA CORTE EN LOS PRÓXIMOS PERÍODOS?

Lenia Batres y Yasmín Esquivel, serán las presidentas de la Corte respectivamente y sucesivamente en los próximos periodos, una vez que concluya su cargo de Aguilar Ortiz.

APERTURA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA SCNJ AL PUEBLO DE MÉXICO

Tras la toma de protesta en el Senado de la República, los nueve ministros se trasladaron al inmueble del Máximo Tribunal de Justicia.

22:50 horas A las afueras del edificio de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar, en compañía de los otros ministros, encabezó la apertura de las puertas de la SCJN.

Portando la mayoría el bastón de mando, Aguilar Ortiz declaró que a partir de ahora, las puertas de la Corte estarán abiertas a todo el pueblo de México, no como antes, cuando el acceso, dijo, solo era para unos cuantos.

A las afueras de la Corte se congregó una gran cantidad de personas, quienes esperaban la llegada de los ministros y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

22:55 horas Minutos más tarde, la jefa del Ejecutivo salió caminando de Palacio Nacional en dirección al Máximo Tribunal.

INICIA LA SESIÓN SOLEMNE DE LA INSTALACIÓN DE LA SCJN

23:01 horas La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a la Sede de la Suprema Corte, donde estaba a punto de iniciar la sesión solemne para la instalación de la nueva Corte.

Allí ya era esperada en el Pleno por el ministro presidente, Hugo Aguilar, por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo; por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; así como por los ministros que conformarán la Corte.

Aguilar Ortiz ofrece un mensaje en la sesión solemne de Instalación de la nueva Corte.

Sigue las noticias más recientes en Google News