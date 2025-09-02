CDMX entregará mochilas de emergencia GRATIS: ¿qué contienen y por qué son esenciales en un sismo?

El Gobierno de la CDMX repartirá mochilas de emergencia completamente GRATIS para que los habitantes de la capital puedan acceder a ella sin necesidad de comprar lo necesario. Te contamos dónde será, a partir de cuando y qué contienen para que anotes la fecha tan importante.

¿Qué contiene la mochila de emergencia en caso de sismos?

Para empezar hay que explicar que una mochila de emergencia es un kit básico, diseñado para proporcionar lo necesario para sobrevivir unas primeras horas o días tras una emergencia. Éstas pueden ser como un sismo, desastre natural o un evento inesperado.

Es bien sabido que la CDMX y otros puntos del país son zonas sísmicas, por lo que una mochila de emergencia es muy necesaria para que en todos los hogares, estén prevenidos. La mochila de emergencia que darán gratis las autoridades correspondientes contiene:

📌 No se trata de tener miedo, se trata de estar listos. Tu mochila de emergencia debe estar en un lugar visible

y al alcance.



Participa con ella en el #SegundoSimulacroNacional2025 este 19 de septiembre a las 12:00 h.



Registra tu inmueble en: https://t.co/kbpEbLQncP… pic.twitter.com/4ZjEnk4EvV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 1, 2025

Botiquín de primeros auxilios

Botiquín de higiene personal

Manta

Silbato

Linterna

Una USB donde se escanearán los documentos necesarios

Una tarjeta de vida para colocar información como el tipo de sangre, enfermedad que contengan o alguna alerta personal

Un díptico (folleto) con instrucciones en caso de siniestro

Asimismo, regalarán cangureras a las infancias, que contendrán:

Silbato

Linterna

Tarjeta de vida

USB

Díptico animado

Finalmente, recuerda que habrá un simulacro (como cada año) por los sismos sucitados anteriormente el 19 de septiembre (1985 y 2017).

Mochila de emergencia Ampliar

¿Cuándo y dónde se repartirán las mochilas de vida?

Guadalupe Chávez, subsecretaria de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de CDMX, comentó que las mochilas de emergencia se repartirán del 1 al 19 de septiembre de 2025 en 66 unidades habitacionales de la capital, aunque no dijo en qué alcaldías ni detalles de horarios o ubicaciones.

También al momento de la entrega de las mochilas de emergencia, se impartirán charlas de primeros auxilios, pláticas sobre cómo crear un plan familiar de protección civil y se restaurarán los puntos de reunión de cada unidad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Segundo simulacro por sismo en CDMX se realizará el 19 de septiembre por 40 años del 85