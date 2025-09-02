CDMX entregará mochilas de emergencia GRATIS: ¿qué contienen y por qué son esenciales en un sismo?
Este kit ayuda a tener los objetos necesarios en un mismo lugar, en caso de que se deba abandonar la vivienda por un desastre natural o siniestro
El Gobierno de la CDMX repartirá mochilas de emergencia completamente GRATIS para que los habitantes de la capital puedan acceder a ella sin necesidad de comprar lo necesario. Te contamos dónde será, a partir de cuando y qué contienen para que anotes la fecha tan importante.
¿Qué contiene la mochila de emergencia en caso de sismos?
Para empezar hay que explicar que una mochila de emergencia es un kit básico, diseñado para proporcionar lo necesario para sobrevivir unas primeras horas o días tras una emergencia. Éstas pueden ser como un sismo, desastre natural o un evento inesperado.
Es bien sabido que la CDMX y otros puntos del país son zonas sísmicas, por lo que una mochila de emergencia es muy necesaria para que en todos los hogares, estén prevenidos. La mochila de emergencia que darán gratis las autoridades correspondientes contiene:
- Botiquín de primeros auxilios
- Botiquín de higiene personal
- Manta
- Silbato
- Linterna
- Una USB donde se escanearán los documentos necesarios
- Una tarjeta de vida para colocar información como el tipo de sangre, enfermedad que contengan o alguna alerta personal
- Un díptico (folleto) con instrucciones en caso de siniestro
Asimismo, regalarán cangureras a las infancias, que contendrán:
- Silbato
- Linterna
- Tarjeta de vida
- USB
- Díptico animado
Finalmente, recuerda que habrá un simulacro (como cada año) por los sismos sucitados anteriormente el 19 de septiembre (1985 y 2017).
¿Cuándo y dónde se repartirán las mochilas de vida?
Guadalupe Chávez, subsecretaria de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de CDMX, comentó que las mochilas de emergencia se repartirán del 1 al 19 de septiembre de 2025 en 66 unidades habitacionales de la capital, aunque no dijo en qué alcaldías ni detalles de horarios o ubicaciones.
También al momento de la entrega de las mochilas de emergencia, se impartirán charlas de primeros auxilios, pláticas sobre cómo crear un plan familiar de protección civil y se restaurarán los puntos de reunión de cada unidad.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Segundo simulacro por sismo en CDMX se realizará el 19 de septiembre por 40 años del 85