“Vimos los grandes éxitos de AMLO en voz de Claudia Sheinbaum”: Luis Espino sobre Primer Informe de Gobierno

“Vimos los grandes éxitos de AMLO en voz de Claudia Sheinbaum... Un CD con 15 canciones de las cuales 13 son del predecesor, hay un par de matices de programas, cuestiones que tratan de darle ese sello característico al actual gobierno”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista, Luis Espino, informó que el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum fue un discurso para el movimiento que proyectó “optimismo forzado”, su discurso en tono de victoria absoluta niega y minimiza muchos temas clave y retos para México.

“Este deseo de proteger el legado, la continuidad del gobierno anterior choca con el discurso que hace al principio del empoderamiento femenino”, señaló.

Falta de autocrítica y oportunidad perdida

Espino dijo que desde el sexenio anterior hay un desgaste en el modelo de comunicación política, sin autocrítica; el formato que se utilizaba para el Informe de Gobierno era para rendir cuentas, y la palabra Presidencia se utilizaba para temas muy importantes como emergencias o situaciones extraordinarias.

El analista comentó que hay que destacar el aumento transitorio de ingresos gracias a las remesas y el incremento de salario, sin embargo, es importante puntualizar que el Primer Informe de Gobierno fue una oportunidad perdida para dar a conocer los grandes desafíos, “se quedó mucho en la defensa de un legado, la continuidad política, negar, minimizar, eludir los grandes problemas del país, tienen todo el poder, los tres poderes controlados, la estrategia de confrontación ya es innecesaria pero sigue adelante”, concluyó.

