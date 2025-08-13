;

Esta es la historia de Petunia, la bulldog que ganó el premio a la “perrita más fea del mundo” en 2025

Edgar Herrera López

Petunia, una bulldog inglés-francés sin pelo, se coronó como la perrita más fea del mundo en 2025, ganó 5 mil dólares en efectivo y la oportunidad de aparecer en latas de edición limitada de Mug Root Beer, la famosa marca estadounidense de cerveza de raíz.

Aunque la belleza, y la “fealdad”, son conceptos llenos de ideas muy complejas y subjetividad, lo cierto es que Petunia se robó las miradas y los corazones de todos con su carisma, recibió un montón de aplausos y apapachos de su dueña, Shannon Nyman.

De acuerdo con el periodista Mario Nawfal, antes de llegar a un hogar, fue rescatada por Luvable Dog Rescue de un criadero clandestino en Las Vegas, donde vivía en condiciones inhumanas. Después, fue trasladada a Oregón para recibir atención médica y corregir un paladar alargado que le dificultaba la respiración.

Y en cuanto a la falta de pelaje, esto se debe a las condiciones en las que vivió, pero lejos de restarle el encanto, la perrita ahora goza de una vida mucho mejor.

