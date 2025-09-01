La SSC con 20 mil policías vigila el regreso a clases en la CDMX

Este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) puso en marcha un operativo especial en zonas escolares tras el retorno de estudiantes a las aulas, lo que ocasionó caos vial por vehículos estacionados en doble fila. La dependencia advirtió que las afectaciones serán más notorias durante la primera semana de actividades.

En un comunicado, la policía capitalina pidió a los padres salir con tiempo suficiente para evitar accidentes y sanciones en caso de obstaculizar vialidades.

📚 Este lunes 1 de septiembre, más de 15 mil policías participarán en el Operativo #RegresoAClases Seguro 2025 para cuidar a estudiantes, madres, padres y docentes en cada plantel y sus alrededores.



Nuestro compromiso es que este inicio de ciclo escolar sea seguro y tranquilo.

Refuerzan vigilancia en escuelas y avenidas principales

El operativo incluye la participación de dos helicópteros, patrullas, motocicletas y mil 600 agentes de tránsito, además de uniformados de distintos sectores. El objetivo es agilizar la circulación en entradas y salidas de planteles, así como reforzar la seguridad en horarios matutinos y vespertinos.

La SSC también informó que se pondrá especial atención en zonas con obras viales, como calzada Vallejo, Guerrero, Balderas, Cuauhtémoc y Tláhuac, además de prevenir congestionamientos derivados de las lluvias registradas en la capital.

Con estas medidas, la policía busca garantizar un regreso a clases seguro y ordenado para estudiantes, docentes y padres de familia.

