¿Por qué habrá 2 Informes de Gobierno de Claudia Sheinbaum?. Te decimos cuándo y a qué hora será cada uno

El 1 de septiembre de 2025 será el día en el que, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rinda cuentas a la nación por primera vez, a un año de su mandato, en medio de tensión política y social de un país que dista mucho de igualdad y armonía.

Pero para esta primera ocasión, el Informe tendrá algunos otros eventos que complementan una tarde de vital importancia en el presente y futuro de México y su estabilidad en diferentes ámbitos.

Es por eso que hoy te explicamos todo lo que debes de saber sobre el Informe de Gobierno y si es verdad que habrá dos eventos de la Presidenta este lunes.

¿Por qué habrá 2 Informes de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

la percepción de dos eventos el 1 de septiembre surge de la confluencia del Informe de Gobierno formal y la toma de protesta de la SCJN, ambos momentos cruciales para la administración y el nuevo marco judicial. Sin embargo, el verdadero esquema de dos informes responde a una decisión de Sheinbaum para separar lo institucional, dentro de Palacio Nacional, a lo Público, en un evento masivo con seguidores en el Zócalo.

Te explicamos de qué consta cada uno de ellos.

INFORME DE GOBIERNO EN PALACIO NACIONAL

Fecha y Hora: Se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas. La tradicional conferencia matutina del día se canceló para priorizar este evento.

Se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas. La tradicional conferencia matutina del día se canceló para priorizar este evento. Lugar: En el Palacio Nacional, ante un público diverso que incluye a su gabinete, representantes de sectores sociales, políticos y civiles. No se realizó en el Congreso de la Unión (San Lázaro), rompiendo con la tradición de informes anteriores, para enfatizar un enfoque más directo y accesible al pueblo.

En el Palacio Nacional, ante un público diverso que incluye a su gabinete, representantes de sectores sociales, políticos y civiles. No se realizó en el Congreso de la Unión (San Lázaro), rompiendo con la tradición de informes anteriores, para enfatizar un enfoque más directo y accesible al pueblo. Transmisión: Se estima una duración de alrededor de 1-2 horas, con énfasis en logros concretos. Será transmitido en vivo por canales públicos, así como redes sociales oficiales del Gobierno.

Claudia Sheinbaum: Primer Informe de Gobierno 2025. ¿Cuándo, a qué hora y dónde es? Ampliar

INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM EN EL ZÓCALO

Para el Informe de Gobierno en un evento masivo, la mandataria esperará hasta diciembre, fecha en el que se cumpla un año exacto de que tomó las riendas del Pais y donde se preparará la plancha del Zócalo, donde podrá asistir todo aquel que lo desee, según sus propias palabras.

“El 1 de septiembre es informe en Palacio, el informe público en el Zócalo me voy a esperar al año, al acto público vamos a invitar a todos los que quieran venir”, dijo Sheinbaum en conferencia mañanera.

La fecha aún no está definida y dependerá de la agenda que en ese momento tenga la Presidenta. Aunque se espera que para dicho acto, se invite a otros mandatarios, ministros e importantes diplomáticos de varias naciones.