FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió impugnar la determinación del juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, quien permitió que Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, enfrentara su proceso judicial en libertad condicional.

El recurso fue presentado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y será un Tribunal Colegiad el que analice la legalidad de la medida.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr.?

El caso ha generado gran atención mediática debido a la relevancia del acusado, procesado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armamento.

De acuerdo con las investigaciones federales, Chávez Jr. estaría vinculado con operaciones de ingreso ilegal de armas de fuego hacia México, un delito de alto impacto por su relación con la violencia criminal.

El pasado 24 de agosto, el juez Hernández Miranda determinó vincular a proceso al exboxeador, pero le permitió continuar bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

FGR exige mayor severidad

La resolución provocó inconformidad en la FGR, que sostiene que los delitos imputados requieren un mayor rigor y que la libertad condicional podría entorpecer las indagatorias.

La decisión final quedará ahora en manos de un tribunal federal, que deberá valorar si la resolución se ajustó a derecho o si, por el contrario, debe revocarse para que Julio César Chávez Jr. enfrente su proceso en reclusión.

Síguenos en Google News y encuentra más información