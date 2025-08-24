Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo para continuar proceso en libertad

El boxeador Julio César Chávez Jr, continuará su proceso en libertad, de acuerdo al juez Enrique Hernández.

Julio César Chávez Jr. salió este domingo del penal de Hermosillo, Sonora, para continuar su proceso en libertad.

Fue en el transcurso del sábado que su defensa, el abogado Rubén Fernando Benítez dio a conocer a medios la determinación del juez para dejar en libertad al joven boxeador.Y aunque aseguró que su salida sería inmediata, fue hasta este domingo que el pugilista pudo abandonar la cárcel.

Juez autoriza proceso en libertad

De acuerdo con la defensa, la Fiscalía General de la República “no justificó” su permanencia en el penal, por lo que el proceso que se le sigue por asociación delictuosa lo podrá continuar en libertad, según determinó el juez Enrique Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: Julio César Chávez Jr. es deportado a México y entregado a la FGR en Nogales

Antecedente de detención en Estados Unidos

Cabe recordar que el hijo de la leyenda, Julio César Chávez, fue detenido en julio en California, Estados Unidos por agentes de ICE.

Síguenos en Google News y encuentra más información