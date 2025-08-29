Balacera en USE de Culiacán desata pánico y deja un detenido

Una intensa balacera en Culiacán se registró en inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE), lo que desató una fuerte movilización policiaca y sembró temor entre ciudadanos y personal del complejo gubernamental.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que los hechos ocurrieron en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde se presume que la agresión estuvo relacionada con un intento de secuestro. La persecución derivó en la detención de al menos dos personas, a quienes se les aseguró armamento, equipo táctico y un vehículo.

#SSPSinaloa informa que este 29 de agosto de 2025 se registró un intento de privación de la libertad en las inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales. La víctima fue herida por los delincuentes y se refugió en las oficinas estatales, donde se le brindó protección y… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 29, 2025

Zona resguardada tras el ataque

Las autoridades mantienen un operativo de seguridad en el área mientras recaban información para esclarecer lo sucedido y confirmar la identidad de los detenidos.

La víctima resultó herida por los delincuentes y se refugió en las oficinas estatales, donde se le brindó protección y auxilio médico, encontrándose fuera de peligro.

