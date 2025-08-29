Balacera en USE de Culiacán desata pánico y deja un detenido
Una balacera en Culiacán cerca de la USE provocó pánico y dejó al menos un herido y dos detenidos.
Una intensa balacera en Culiacán se registró en inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE), lo que desató una fuerte movilización policiaca y sembró temor entre ciudadanos y personal del complejo gubernamental.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que los hechos ocurrieron en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde se presume que la agresión estuvo relacionada con un intento de secuestro. La persecución derivó en la detención de al menos dos personas, a quienes se les aseguró armamento, equipo táctico y un vehículo.
Zona resguardada tras el ataque
Las autoridades mantienen un operativo de seguridad en el área mientras recaban información para esclarecer lo sucedido y confirmar la identidad de los detenidos.
La víctima resultó herida por los delincuentes y se refugió en las oficinas estatales, donde se le brindó protección y auxilio médico, encontrándose fuera de peligro.