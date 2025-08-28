¿Plan GRATIS en CDMX? Actividades, exposiciones, museos y más para pasar un buen fin de semana

La cartelera cultural de la CDMX ya está aquí, y si no tienes nada planeado, te dejamos 7 planes GRATIS en CDMX que puedes aprovechar y armar algo con la mejor compañía.

¿Qué hacer el finde en CDMX? Actividades GRATIS para todas las edades

Recuerda que distintas actividades son familiares, por lo que si quieres acudir con infancias puedes hacerlo sin problema, el chiste es aprovechar la mejor compañía que tengas para alejarte un poco de la realidad.

Plan gratis en CDMX: Festival de la Enchilada 2025

Si te encuentras por el oriente de la CDMX este evento es para ti. Llega a Iztapalapa la edición 19 y lo mejor es que la inauguración es este 31 de agosto y finaliza el 7 de septiembre, por lo que hay tiempo para que aproveches dicho evento culinario.

Entrada: GRATIS

Lugar: Macroplaza del Jardín Cuitláhuac, San Lucas, Iztapalapa (cerca del metro Iztapalapa)

Festival de la Enchilada 2025 Ampliar

Plan gratis en CDMX: Exposición de mujeres sonideras

Desde fotografías hasta proyecciones visuales, este fin de semana es la última oportunidad para ver esta exposición pues cerrará el 30 de agosto, así que planea tu visita con tiempo.

Entrada: GRATIS

Lugar: Centro Cultural El Rulé (Eje Central 6, Centro Histórico, CDMX)

Horario: 9:00 a 19:00 hrs.

Exposición de mujeres sonideras Ampliar

Plan gratis en CDMX: Feria del Hongo

Entre las calles de la alcaldía Cuajimalpa, encontrarás el Festival del Hongo, donde encontrarás todo tipo de artículos relacionados e incluso música en vivo y gran variedad de platillos. Aprovecha esta oportunidad a partir del 29 hasta el 31 de agosto.

Entrada: GRATIS

Lugar: Explanada de la alcaldía Cuajimalpa

Horario: 9:00 a 22:00 hrs

Feria del Hongo Ampliar

Plan gratis en CDMX: Recorridos en bicicleta en Chapultepec

Si tu vehículo de dos ruedas ya necesita desempolvarse, esta es tu oportunidad. Prepara la bici y adéntrate a la segunda sección del Bosque de Chapultepec para conocer su historia este 30 de agosto.

Entrada: GRATIS

Lugar: De la Glorieta de la Lealtad hasta Los Pinos

Horario: En punto de las 11:00 hrs

Recorridos en bici Chapultepec Ampliar

Plan gratis en CDMX: Expo de Leonora Carrington

La exposición ‘Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno’ llega con piezas emblemáticas de la artista, aunque también cuenta con obras de Siqueiros, Diego Rivera y Manuel Felguérez. Todo el fin de semana estará abierto, así que aparta la fecha.

Entrada: GRATIS

Lugar: Galería Consgina en Kepler 101

Horario: Viernes de 9:00 a 16:00 hrs, sábado y domingo de 11:00 a 16:00 hrs.

Leonora Carrington Ampliar

Plan gratis en CDMX: Festival de cine Macabro

Si eres de los que aman el cine de terror no te puedes perder esta edición del Festival de Cine Macabro.

Entrada: GRATIS

Lugar: Distintas sedes

Horarios: Dependiendo de la sede y pelis proyectadas

Festival de cine Macabro Ampliar

Plan gratis en CDMX: Baile por el Día del Abuelo

Esta es la oportunidad perfecta para sacar a bailar a tu abuelito o abuelita y disfrutar de una mañana con ellos en buena compañía. Se presentara la Sonora Santanera con María Fernanda, aCerina y su Danzonera y muchos artistas más.

Entrada: GRATIS

Lugar: Estadio Jesús “Palillo” Martínez, en la alcaldía Iztacalco

Horario: De 10:00 a 14:00 hrs