¿Dónde vive el caracol más pequeño del planeta y cómo se llama el nuevo molusco encontrado por investigadores mexicanos?

Investigadores de la UJED encontraron en México al diminuto molusco de apenas 0.7 milímetros, considerado el caracol más pequeño del planeta.

La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Y esta vez lo hizo bajo tierra, en uno de los ecosistemas que sigue dejándonos con más preguntas que respuestas debido a lo desconocido que puede ser. Y es que investigadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango realizaron un hallazgo increíble al encontrar una nueva especie de caracol de agua dulce que fue denominado como el más pequeño del mundo.

Expertos de la Facultad de Ciencias Biológicas del campus Gómez Palacio, encontraron al diminuto molusco de solo 0.7 milímetros de longitud en un manantial alimentado por aguas subterráneas en Los Chorros, cerca de Saltillo, Coahuila.

¿Cómo se llama el caracol más pequeño del mundo?

De acuerdo con la universidad, se ubicaron a más de 80 ejemplares de esta especie y, en honor a Saltillo, fue nombrada Microphreatus saltillensis. Aunque el descubrimiento se dio a conocer desde el pasado 31 de julio, en los últimos días comenzaron a circular imágenes en redes sociales donde se ve al pequeñísimo molusco.

Según explicó el doctor Alexander Czaja, este resultado es producto de más de diez años de investigación en los ecosistemas de agua dulce del norte de México.

TE PUEDE INTERESAR: Esta es la historia de Petunia, la bulldog que ganó el premio a la “perrita más fea del mundo” en 2025

Microphreatus saltillensis, el caracol más pequeño del mundo. / UJED. Ampliar

¿Dónde vive el caracol más pequeño del mundo?

Este caracol vive entre granos de arena de sedimentos subterráneos saturados de agua y su diminuto tamaño es parte de un proceso de adaptación por el que tuvo que pasar para sobrevivir en espacios tan reducidos y hostiles. En palabras de los investigadores, se trata de “organismos increíblemente especializados para sobrevivir bajo estas condiciones”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El “pez telescopio” es peligroso? Esto se sabe sobre el animal que se viralizó en redes sociales