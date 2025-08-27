Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿No pudiste recoger tu tarjeta? Esta es la NUEVA ubicación para recibir el plástico del programa de uniformes y útiles escolares para estudiantes de secundaria.

Hace unos semanas se realizó la entrega de la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar, con la que estudiantes de secundaria podrán recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares en la Ciudad de México. Sin embargo, aunque muchos padres sí lograron recoger su nuevo plástico, otros no. Así que ahora te explicamos qué hacer, pues todavía hay una opción para que no te quedes sin esta tarjeta.

¿Dónde recoger la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con el Fideicomiso de Bienestar Educativo de la CDMX, los padres, madres o tutores que no recogieron la tarjeta podrán ir a partir del lunes 1 de septiembre a Bucareli 134, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de lunes a jueves de 9 de la mañana a 19:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

¿Qué documentos debo llevar para recoger la nueva tarjeta?

El día que vayas deberás presentar:

Identificación oficial vigente (original y copia).

CURP del beneficiario.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Carta invitación, mensaje SMS o comprobante del link enviado por el Gobierno de la CDMX.

Para confirmar si te toca recoger la tarjeta, pícale aquí. Solo debes ingresar la CURP del beneficiario.

Eso sí, toma en cuenta que antes de ir, es recomendable que revises en la aplicación “Obtén Más”, donde se vincula la tarjeta, si la tarjeta aparece en color gris, significa que sí puedes ir a recogerla; de lo contrario, si aparece en color vino, quiere decir que no tienes un registro vigente y no podrás recibir el nuevo plástico.

