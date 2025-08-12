¿Sirven de algo los tratamientos de belleza virales? La verdad detrás del mito del ‘skin care’ que te puede estar costando una fortuna

Productos de belleza en los que no vale la pena invertir

¿Te ha pasado que ves un producto de belleza que un influencer recomienda y corres a comprarlo? No eres el único. Se dice que poco más del 60% de las personas en todo el mundo han comprado algo así, pero la mayoría termina arrepintiéndose porque no ven resultados. Pero a ¿qué se debe?

La dermatóloga militar, Isela Méndez, conversó con Martha Debayle en W Radio sobre estos casos de rutinas de skin care y nos dijo en qué productos invertir en pleno 2025 y por qué algunos productos no funcionan para todos y todas.

Desmitificando el skin care y todo lo que hay detrás de los productos de belleza

Los productos de belleza que prometen maravillas suelen no tener respaldo científico, sobre todo los tratamientos caseros. Los famosos y los influencers tienen un gran poder de convencimiento.

Un estudio demostró que un producto que es recomendado por una celebridad puede aumentar sus ventas hasta en un 40%, aunque no haya pruebas de que funcione. Esto sucede porque nuestro cerebro relaciona la imagen del famoso con los resultados que queremos tener.

Por si fuera poco, muchos de los aparatos de belleza caseros, como las fajas faciales, no están regulados por las autoridades sanitarias y su efectividad es muy dudosa.

Es por eso que, los expertos nos dicen que aunque las tendencias de belleza “milagrosas” y el skin care se han vuelto muy populares, la mayoría de la gente queda insatisfecha. Por lo que recomiendan, ser muy crítico con lo que ves en las redes sociales y buscar información de fuentes confiables antes de gastar tu dinero.

Productos de belleza en los que no debes invertir / Catherine Falls Commercial Ampliar

Tratamientos de skin care que ya no deberías comprar

La dermatóloga militar Isela Méndez, recomienda productos de belleza que ya no tienen relevancia en la rutina de skin care si no se verifica bien la información. A continuación algunos de los productos en los que ya no vale la pena invertir.

Colágeno en polvo

Aunque se dice que tomarlo todos los días mejorará tu piel con firmeza, cuando lo ingieres, tu piel lo procesa igual que si comieras pollo o pescado, por lo que no llegará puro o directo a tu piel.

Para que el colágeno funcione se requieren distintas opciones:

Estimular la producción de colágeno con otros procedimientos como radiofrecuencia, láser o microagujas

Usar retinol tópico

Utilizar protector solar diario

Fajas faciales

Las fajas faciales son parte de la rutina de skin care, sin embargo, solo reduce temporalmente la inflamación del día o la noche. En caso de que quieras eliminar la grasita que comúnmente se le conoce como ‘papada’ se pueden realizar:

Liposucción de papada

Inyecciones de ácido desoxicólico

Tratamientos con ultrasonido focalizado (HIFU)

Lifting quirúrgico

Cremas antiarrugas

Las cremas por más caras que sean, ninguna tiene un ingrediente que sea efectivo, sin embargo, sí hidratan y suavizan la piel. Lo que puedes integrar a tu rutina de belleza para mejorar la textura de la piel son:

Utilizar retinoides

Ácido hialurónico de bajo peos molecular y péptidos

Protección solar diaria

Métodos láser

Procedimientos de microagujas o radiofrecuencia

Cuidado de la piel / VladimirFLoyd Ampliar

Mascarillas de oro, diamantes o caviar

Ninguno de esos ingredientes tiene un mecanismo biológico comprobado para rejuvenecer la piel, pues solo te dejan la piel con un ‘glow’ momentáneo. Así que lo que realmente funciona son:

Mascarillas con ácido hialurónico o niacinamidas

Arcillas dermatológicas limpiadoras

Shot de vitaminas intravenosas

Por más populares que sean entre la población, la ciencia ha dicho que no existe evidencia sólida para tener efectos directos y duraderos, además, administrarlos sin supervisión médica veraz puede provocar reacciones difíciles de reparar para la salud. Se recomienda sustituirlo por:

Skin boosters

Peelings químicos suaves

Láser de rejuvenecimiento

