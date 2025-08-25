¿El 1 de septiembre cuenta como feriado para trabajadores y estudiantes en 2025?

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dará su primer informe de gobierno en Palacio Nacional el 1 de septiembre, surgió la duda entre muchas personas sobre si ese día se considera feriado. Y mientras algunos se preguntan si deberían pagarles doble por trabajar, otros quieren saber si habrá suspensión de clases.

Aquí te lo aclaramos para que no te lleves sorpresas.

¿El 1 de septiembre es feriado?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 1 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio o feriado, según lo que detalla el artículo 74.

Así que, aunque la idea de iniciar septiembre con un día libre suene bastante bien, la realidad es que las actividades laborales no se suspenden y tampoco se paga doble por trabajar en esa fecha.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2025: ¿Cuántos días libres hay en septiembre para estudiantes de educación básica?

¿El 1 de septiembre cuenta como feriado para trabajadores y estudiantes en 2025? Esto dice la Ley Federal del Trabajo Ampliar

¿Hay clases el 1 de septiembre de 2025?

Tampoco para los estudiantes habrá descanso. Al contrario, el 1 de septiembre empieza oficialmente el del ciclo escolar 2025-2026, por lo que habrá clases con normalidad.

¿Cuáles son los días feriados oficiales en México según la Ley?

La Ley Federal del Trabajo reconoce como descanso obligatorio los siguientes días:

1 de enero

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (en honor al 21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (por la conmemoración del 20 de noviembre)

1 de octubre cada seis años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

25 de diciembre

TE PUEDE INTERESAR: ¿El Primer Frente Frío de 2025 llega a México en septiembre? Esto se sabe sobre la temporada de bajas temperaturas