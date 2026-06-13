Países Bajos vs Japón EN VIVO: horario, alineaciones y previa del Mundial 2026

Países Bajos y Japón debutan este 14 de junio en el Mundial 2026 dentro del Grupo F. El partido se jugará en el Dallas Stadium y podría ser clave en la pelea por el liderato de un sector donde ambos aparecen como favoritos para avanzar a los octavos de final.

Selección de Japón Mundial 2026 Ampliar

¿Cómo llegan Países Bajos y Japón al Mundial 2026?

El duelo entre neerlandeses y japoneses reúne a dos selecciones que completaron eliminatorias muy sólidas y que llegan con expectativas altas para la Copa del Mundo.

Selección Países Bajos / Soccrates Images Ampliar

Países Bajos terminó invicto su camino clasificatorio en Europa, registrando seis victorias y dos empates. El equipo dirigido por Ronald Koeman mantiene una base experimentada combinada con una generación de futbolistas que atraviesan un gran momento en las principales ligas del continente.

Japón, por su parte, fue una de las primeras selecciones en asegurar su boleto al Mundial fuera de los países anfitriones. Los Samuráis Azules confirmaron el crecimiento mostrado en Qatar 2022, donde sorprendieron al derrotar a Alemania y España durante la fase de grupos.

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Por esa razón, este partido podría tener impacto directo en la definición de la primera posición del Grupo F.

¿Qué dijo Ronald Koeman antes del debut?

La selección neerlandesa llega después de sufrir una inesperada derrota por 1-0 ante Argelia en uno de sus encuentros de preparación. Aunque el resultado generó críticas, Ronald Koeman restó dramatismo a la situación.

Ronald Koeman / NurPhoto Ampliar

El entrenador reconoció errores que deberán corregirse antes del inicio del torneo, pero dejó claro que mantiene plena confianza en su plantilla. La recuperación de Memphis Depay representa una de las mejores noticias para el cuerpo técnico, ya que recupera a su máximo goleador histórico para liderar el ataque.

¿Por qué Japón puede ser una de las sorpresas del Mundial 2026?

Japón llega respaldado por uno de los procesos más consistentes de los últimos años. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu perdió apenas un partido durante la fase final de la clasificación asiática y mantiene una identidad de juego clara.

Playera de Japón Mundial 2026 Ampliar

La confianza dentro del plantel es evidente. Futbolistas como Takefusa Kubo, Wataru Endo y Ritsu Doan representan una generación que ya sabe competir contra selecciones de primer nivel.

El recuerdo de las victorias frente a Alemania y España en Qatar 2022 sigue siendo un impulso para un grupo que busca alcanzar una instancia histórica.

Posibles alineaciones de Países Bajos vs Japón

Ambos entrenadores apostarían por esquemas ofensivos para comenzar el Mundial con tres puntos.

Alineación probable de Países Bajos:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Nathan Aké, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Memphis Depay, Xavi Simons

Alineación probable de Japón:

Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Wataru Endo, Ao Tanaka, Yuto Nagatomo, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Ayase Ueda

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Próximos pasos

Tras este compromiso, ambos equipos afrontarán partidos decisivos para asegurar su clasificación a los octavos de final. El ganador dará un paso importante rumbo al liderato del Grupo F, mientras que el perdedor quedará obligado a sumar en sus siguientes presentaciones para evitar complicaciones tempranas en el Mundial 2026.

Países Bajos vs Japón DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 14 de junio

HORA: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Dallas Stadium

TV: Canal 5, TUDN, ViX Premium