¿Quieres una sonrisa perfecta? Te revelamos algunos de los secretos para lograrla (sin morir en el intento)

¿Quién no quiere una sonrisa de portada? De esas que iluminan una sala, suben la autoestima y, por qué no, derriten corazones. Porque sí, aunque no lo digamos, una sonrisa bonita abre más puertas que mil palabras.

El cirujano dentista y miembro del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial, Alejandro Asz, platicó con Martha Debayle en W Radio sobre cómo tener una sonrisa bonita y algunos consejos para mantenerla.

¿Cómo tener una sonrisa bonita?

Tener una sonrisa bonita no solo se trata de tener los dientes blancos como anuncio de pasta dental. Para ello se consultó al dentista Alejandro Asz, y esto fue lo que nos contó: lo que realmente importa, lo que sí funciona y lo que ya podemos tirar a la basura (spoiler: no todo es cuestión de blanqueamiento).

Aquí van los musts para que tu sonrisa sea de impacto:

El cepillado, pero bien hecho

Sabemos que lo has oído mil veces, pero aquí va la verdad: cepillarte mal es casi como no cepillarte. Hazlo mínimo dos veces al día, por dos minutos y con movimientos suaves. Nada de tallar como si estuvieras lavando el coche, porque eso daña el esmalte.

No subestimes al hilo dental

Sí, es un fastidio. Pero si no lo usas, te estás perdiendo de limpiar el 40% de la superficie de tus dientes. No es exageración. El hilo dental evita caries, mal aliento y mantiene la encía firme y sana. Así que ya sabes: diario, sin excusas.

Consejos para tener una sonrisa bonita / Flashpop Ampliar

¿Blancos como Hollywood? Con cuidado

No todo lo que brilla es oro. Los dentistas lo dicen clarito: el blanqueamiento dental funciona, pero hay que hacerlo con supervisión. Nada de recetas de TikTok con bicarbonato y limón, porque eso solo puede dañar la dentadura ya que podría desgastar el diente y dañar la sonrisa.

La alineación SÍ importa

Una sonrisa alineada no solo es estética: también es salud. Si tienes apiñamiento o muerdes mal, podrías estar desgastando tus dientes de forma desigual, o provocarte dolores de mandíbula. ¿La solución? Ortodoncia. Y no, ya no son solo brackets metálicos de adolescente. Hay opciones invisibles, cómodas y adultas.

Visitas al dentista, aunque no te duela nada

La mayoría de la gente va al dentista cuando ya no aguanta el dolor. Error. Hay que ir cada seis meses, aunque todo parezca estar bien. ¿Por qué? Porque muchas cosas se detectan antes de que duelan: caries, infecciones, desgaste, etc.

Consejos para una sonrisa perfecta / Klaus Vedfelt Ampliar

Cuidado con lo que comes (y bebes)

El vino tinto, el café, el té y hasta algunos jugos naturales pueden manchar los dientes. ¿La recomendación? Tomarlos con moderación, usar popote cuando se pueda y, sobre todo, enjuagarte después de consumirlos. Tip secreto: masticar apio o manzana también ayuda a limpiar los dientes naturalmente.

Tu sonrisa es más que tus dientes

No olvides que las encías también se ven. Si están inflamadas, rojas o sangran, algo anda mal. La salud bucal es integral. Y sí: una sonrisa bonita es 80% higiene y 20% estética.

Así que ya lo saben, no hay filtro que supere una sonrisa bien cuidada. Y no, no se necesita una fortuna, solo constancia y buena información. Tu boca habla incluso antes de que digas una sola palabra y dice más de ti de lo que imaginas.

