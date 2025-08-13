Adiós lentes, hola visión clara: las gotas para ojos que prometen mejorar tu visión de cerca al instante

La FDA (la autoridad de salud en Estados Unidos) acaba de aprobar unas nuevas gotas para ojos llamadas Vizz, que prometen mejorar la visión de cerca por hasta 10 horas, sin cirugía, sin lentes y sin tratamientos complicados.

Martha Debayle estuvo con el Dr. César Sánchez Galeana, cirujano oftalmólogo, quien explicó todos los detalles sobre este avance médico que seguramente beneficiará a miles de personas que utilizan lentes y padecen miopía y astigmatismo.

¿Qué hacen estas gotas mágicas?

Las gotas Vizz están diseñadas para personas con presbicia, sí, ese problemita que empieza después de los 40, cuando alejas el celular para leer mejor. Estas gotas ayudan a enfocar mejor de cerca al hacer que tu pupila se encoja un poquito generando un efecto que mejora la nitidez.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así funcionan las gotas para presbicia que alivian la vista cansada aprobadas por la FDA

Su ingrediente estrella se llama aceclidina, un compuesto que ya se usaba en Europa desde los años 70 para tratar el glaucoma. La gran diferencia es que ahora se usa de forma más precisa, sin alterar otros músculos del ojo. Resultado: menos efectos secundarios y una vista más clara.

Asimismo, estas gotas para ojos no solo sirven para mejorar la visión de cerca, sino que también pueden ayudar a pacientes con glaucoma, sin embargo, la dosis será distinta para ambos tratamientos.

De acuerdo con los científicos, este procedimiento ha tenido una gran efectividad. Según la farmacéutica Lenz Therapeutics, una sola gota comienza a hacer efecto en 30 minutos y dura hasta 10 horas. Lo mejor es que no interfiere con tu visión de lejos.

En estudios clínicos, la mayoría de los usuarios no presentó efectos secundarios graves. Lo más común fue un poco de irritación leve, visión borrosa temporal o un dolor de cabeza pasajero.

Gotas para ojos que eliminan la presbicia / Jelena Stanojkovic Ampliar

Hasta el momento, no están disponibles en México, solo en Estados Unidos. Pero esto podría marcar el inicio de una nueva era para quienes ya no quieren depender de lentes todo el día.

En comparación con otras gotas para ojos como Vuity o Qlosi, Vizz parece más fácil de tolerar y con menos molestias.

¿Qué es la presbicia y debe ser de preocuparse?

Esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo, y aunque es parte del envejecimiento natural, no atenderla puede provocar cansancio visual, dolores de cabeza y hasta afectar tu productividad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Trastornos de la Conducta Alimentaria: ¿Qué son y qué relación tienen con la tendencia Ana y Mía en redes sociales?

La presbicia es una condición ocular que afecta a muchas personas, especialmente a partir de los 40 años. Básicamente, es la pérdida gradual de la capacidad para ver de cerca, lo que hace que tareas cotidianas como leer el celular, el menú de un restaurante o incluso tus libros favoritos se vuelvan más difíciles. Esto ocurre porque, con el tiempo, el cristalino (la lente natural de tu ojo) pierde flexibilidad, lo que dificulta enfocar objetos cercanos.

Entonces, ¿deberías preocuparte? No necesariamente, pero es importante tratarla a tiempo para evitar que se convierta en un inconveniente mayor en tu vida diaria. Si experimentas síntomas como la dificultad para leer de cerca o el cansancio ocular, consulta a tu oftalmólogo.

Lo importante es que existen formas de corregirla, y en este caso las gotas para ojos como Vizz pueden ayudarte a mejorar la visión cercana sin depender de gafas todo el tiempo. Sin embargo, recuerda siempre recurrir primero a un especialista para saber si sí funciona o se tiene que hacer algún otro procedimiento.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La farmacogenómica: el futuro de la medicina personalizada en México