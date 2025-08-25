¿El Primer Frente Frío de 2025 llega a México en septiembre? Esto se sabe sobre la temporada de bajas temperaturas

¿El Primer Frente Frío de 2025 llega en septiembre? Esto se sabe sobre la temporada de bajas temperaturas. / NurPhoto

Septiembre es un mes que viene cargado de muchas actividades como el regreso a clases, el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum y, por supuesto, las celebraciones patrias. Pero además de todo esto, el frío también entra en la escena, pues, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de frentes fríos en México comenzará a registrarse desde los primeros días del mes.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío ocurre cuando chocan dos masas de aire: una fría y otra cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de “Norte”, que se producen debido a corrientes de aire frío, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

¿Cuándo llega el primer frente frío a México en 2025?

El primer frente frío del año está previsto para el 15 de septiembre de 2025, según el periodista Israel Hernández. Además, adelantó que la temporada se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026, con un estimado de 56 frentes fríos en total durante ese periodo.

¿Qué fenómenos acompaña un frente frío?

No solo se trata de las bajas temperaturas, ya que un frente frío también trae lluvias intensas, nevadas en zonas altas, ondas gélidas, oleaje elevado e intensos vientos.

En el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, cuando el viento corre de norte a sur se le conoce como “Norte”, un fenómeno que también es común durante esta temporada.

