Lluvias en Morelos dejan 283 casas afectadas y activan Plan DN-III en Cuernavaca

Lluvias torrenciales en Morelos dejan más de 300 casas con daños y pérdidas aún no caluladas.

Las lluvias en Morelos registradas el fin de semana causaron afectaciones en calles y avenidas principales de tres municipios, en al rededor de 283 casas y en más de 50 vehículos.

El reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil indica que en Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata hubo inundaciones severas que dejaron a familias damnificadas.

Mientras que, en municipios como Xochitepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Yautepec, se registró la crecida de ríos y barrancas que activó las alertas de los cuerpos de emergencia.

Jiutepec, la zona más afectada por las lluvias

La zona más dañada por las inundaciones en Morelos fue la Unidad Habitacional La Joya, en Jiutepec, donde el agua subió un metro con 80 centímetros y tapó vehículos estacionados.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana utilizaron lanchas para ingresar y rescatar a personas que pudieron haber quedado atrapadas. Las imágenes de los rescates se volvieron virales en redes sociales.

Desde el viernes, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III en Cuernavaca, debido al levantamiento del asfalto en avenidas principales, derrumbes en zonas de riesgo, caída de árboles e inundaciones en 43 viviendas.

Viviendas, autos y espectáculos afectados

Las lluvias en Cuernavaca también ocasionaron filtraciones en el palenque del recinto ferial de Acapantzingo, lo que obligó a cancelar la presentación del grupo Matute, ya que el agua alcanzó el escenario y las primeras filas.

En Jiutepec se reportaron 110 casas inundadas, mientras que en Emiliano Zapata sumaron 130 viviendas afectadas, por lo que se habilitó un albergue temporal para apoyar a las familias que perdieron parte de su patrimonio.

Hasta el momento, las autoridades reportan que no hay personas desaparecidas ni decesos por las lluvias.

