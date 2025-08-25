Declaraciones de El Mayo Zambada no preocupan a la 4T: Ricardo Monreal

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el gobierno federal no está preocupado ni nervioso por las declaraciones del capo Ismael “El Mayo” Zambada, y que estas tampoco encienden focos rojos al interior de Morena ni de la 4T.

Dijo que si ‘El Mayo Zambada’ afirma haber sobornado a políticos y militares mexicanos desde hace décadas, deben investigarse sus dichos, pues “el que nada debe, nada teme”.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/ou5rnkLtDP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 25, 2025

“No veo preocupación provocada por las declaraciones de esta persona, y no estamos supeditados a lo que se diga. No, no extiende ni enciende ningún foco rojo, el que nada debe, nada teme. Yo creo que la 4T ha sido muy transparente y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona y seguramente se dará a conocer todo”. — Ricardo Monreal

Monreal descarta nerviosismo en la 4T por el caso El Mayo

Cuestionado sobre la posibilidad de que algún funcionario o legislador de la 4T pudiera estar involucrado con El Mayo Zambada, Monreal reiteró que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay tranquilidad y confianza.

“No hay preocupación, no hay nerviosismo, no hay distracción en nuestro trabajo, al menos en el Poder Legislativo y no creo que lo haya en el gobierno federal teniendo a una presidenta como Claudia Sheinbaum, incorruptible, una mujer honesta con probidad y humanismo. Lo que nos preocupa es cumplirle a la gente”. — Ricardo Monreal

Ampliar

PAN y PRI piden castigo ejemplar contra El Mayo Zambada

Por su parte, diputados del PAN y del PRI se pronunciaron por un castigo ejemplar contra criminales como El Mayo Zambada, para que cumplan con la ley en Estados Unidos.

Añadieron que, si son beneficiados con reducciones de pena o con libertad anticipada en aquel país, deberían ser regresados a México para purgar condenas también aquí, y que los presuntos cómplices políticos de cualquier partido reciban sanciones ejemplares.

Síguenos en Google News para más información