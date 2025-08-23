Fuertes lluvias en CDMX: AICM suspende vuelos momentáneamente

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) experimentó una breve suspensión de operaciones de salida debido a la lluvia que redujo la visibilidad.

El AICM aclaró que no se registraron encharcamientos y que las operaciones ya se normalizaron.

“Las operaciones transcurren con normalidad en este momento. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo”.

Por presencia de lluvia moderada durante aproximadamente 10 minutos, se detuvieron momentáneamente algunas operaciones de salida debido a limitaciones de visibilidad reportada por los pilotos.



No se reportan encharcamientos y las operaciones transcurren con… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 23, 2025

Alertas por lluvias fuertes y granizo en diversas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta amarilla por lluvias y posible granizo en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Movilidad afectada y consejos a la población

Se reportan encharcamientos en el centro de la Ciudad de México debido a las lluvias ligeras.

El Centro de Orientación Vial advierte sobre encharcamientos sobre Eje 1 Norte y Jesús Carranza.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Eje 1 Norte y Jesús Carranza col. Morelos, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/M10G7HGCOd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 23, 2025

Al igual que en el bajo puente de Circuito Interior y Thiers.

#PrecauciónVial | Por encharcamiento en bajo puente de Circuito Interior y Thiers, col. Anzures, extreme precauciones al conducir. pic.twitter.com/HCmbeZmcRE — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 23, 2025

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar circular por avenidas con corrientes y mantener despejadas coladeras para evitar inundaciones en zonas vulnerables.

