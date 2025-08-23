Fuertes lluvias en CDMX: AICM suspende vuelos momentáneamente
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que se detuvieron los vuelos debido a limitaciones de visibilidad reportada por los pilotos
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) experimentó una breve suspensión de operaciones de salida debido a la lluvia que redujo la visibilidad.
El AICM aclaró que no se registraron encharcamientos y que las operaciones ya se normalizaron.
“Las operaciones transcurren con normalidad en este momento. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo”.
Alertas por lluvias fuertes y granizo en diversas alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta amarilla por lluvias y posible granizo en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Movilidad afectada y consejos a la población
Se reportan encharcamientos en el centro de la Ciudad de México debido a las lluvias ligeras.
El Centro de Orientación Vial advierte sobre encharcamientos sobre Eje 1 Norte y Jesús Carranza.
Al igual que en el bajo puente de Circuito Interior y Thiers.
Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar circular por avenidas con corrientes y mantener despejadas coladeras para evitar inundaciones en zonas vulnerables.