;

  • 21 AGO 2025, Actualizado 19:15

Alerta AICM sobre posibles afectaciones a vuelos por lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros anticipar su llegada, ya que las lluvias de este jueves podrían generar afectaciones en vuelos.

AICM advierte a usuarios de posibles retrasos por lluvias.

AICM advierte a usuarios de posibles retrasos por lluvias.

Octavio García Ortiz

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó a los usuarios sobre posibles afectaciones en los vuelos por lluvias debido a las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 21 de agosto.

La terminal aérea recomendó a los pasajeros anticipar su llegada y tomar precauciones, ya que el pronóstico indica alta probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

TE PUEDE INTERESAR: Insuficiente el presupuesto del AICM para drenaje: Rosario Avilés

Pronóstico del clima en la capital

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de rachas de viento de hasta 25 km/h, con una temperatura máxima de entre 24 y 26 grados centígrados.

Hasta las 8:20 horas, se reportaron lluvias de ligeras a escasas en las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán.

El AICM llamó a los pasajeros a mantenerse informados en sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el estado de los vuelos.

ahz.

Síguenos en Google News y mantente informado

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad