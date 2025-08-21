Alerta AICM sobre posibles afectaciones a vuelos por lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó a los usuarios sobre posibles afectaciones en los vuelos por lluvias debido a las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 21 de agosto.

La terminal aérea recomendó a los pasajeros anticipar su llegada y tomar precauciones, ya que el pronóstico indica alta probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

Pronóstico del clima en la capital

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de rachas de viento de hasta 25 km/h, con una temperatura máxima de entre 24 y 26 grados centígrados.

Hasta las 8:20 horas, se reportaron lluvias de ligeras a escasas en las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán.

El AICM llamó a los pasajeros a mantenerse informados en sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el estado de los vuelos.

