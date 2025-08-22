Sobre Pío López Obrador y el INE, ”Nada que opinar”: Sheinbaum

“Nada que opinar” sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar el caso de la entrega de dinero en efectivo de Pío López Obrador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no tiene “nada que opinar” sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar el caso de la entrega de dinero en efectivo de Pío López Obrador al movimiento que encabezaba su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pues tienen, hicieron su decisión. Nada que opinar”, declaró de manera escueta.

Reforma electoral y fiscalización

Cuestionada sobre si la reforma electoral que impulsa contempla otorgar más facultades al INE para supervisar recursos en efectivo, Sheinbaum respondió:

“Yo pienso que lo que tenemos que garantizar es que el pueblo elija, ese es el fondo. Que se haga la fiscalización porque eso tiene que hacerse y para eso están las instituciones y el INE tiene cantidad de personas que se dedican a fiscalizar las campañas”.

La mandataria recordó también las resoluciones del organismo electoral en contra de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán, que —dijo— se resolvieron de manera contraria a criterios históricos.

Caso Ayotzinapa

Respecto a la renuncia del abogado Vidulfo Rosales como representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para integrarse a la Suprema Corte, Sheinbaum aseguró que no tiene información adicional.

“No, no tengo información más que lo que sale en los medios el día de hoy, no tengo mayor información. Habrá que esperar. La Corte es autónoma, el presidente de la Corte toma sus propias decisiones”.

La presidenta señaló que espera recibir un informe oficial sobre el tema en las próximas horas.