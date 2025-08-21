INE cierra caso contra Pío López Obrador por sobres amarillos / W Radio ( Cuartoscuro/Archivo )

El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el caso de los sobres de dinero entregados por David León Romero, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Las imágenes de Pío López fueron reveladas por Carlos Loret de Mola en Latinus Ampliar

INE concluye investigación contra Pío López Obrador

Por unanimidad, el INE aprobó el punto de acuerdo que declara infundado el procedimiento sancionador contra Pio López Obrador.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que los hechos, ocurridos en 2015, no pueden ser sancionados debido a que el delito prescribió.

La resolución cierra un largo proceso de investigación que inició tras la difusión del video por el periodista Carlos Loret de Mola en 2020.

Un caso mediático que marcó la conversación política

El video en el que Pío López Obrador aparece recibiendo paquetes de dinero se viralizó en plena administración de su hermano, lo que generó denuncias ante el INE y la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras el presidente defendió a su hermano señalando que se trataba de una “campaña de desprestigio”, críticos de la administración consideran que el caso refleja la falta de consecuencias en la rendición de cuentas.

"Durante casi 8 horas Pío López Obrador, no pudo desmentir un sólo renglón de nuestro reportaje. Terminó aceptando que los videos son auténticos [...], todos los elementos centrales de nuestro ejercicio periodístico quedaron absolutamente acreditados": @CarlosLoret a su salida… pic.twitter.com/WGXF4FKraO — W Radio México (@WRADIOMexico) February 28, 2024

