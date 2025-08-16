EEUU suspende visas humanitarias a palestinos de Gaza, tras denuncia de influencer de ultraderecha

El gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá las visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza, a la espera de una investigación, luego de que la periodista e influencer de ultraderecha, Laura Loomer, denunciara esta política en sus redes sociales.

En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que la medida implica frenar temporalmente todos los visados de visitantes provenientes de la Franja de Gaza, mientras se revisan los procedimientos aplicados en los últimos días para otorgar un número reducido de visas médicas y humanitarias temporales.

“Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales”, declaró el Departamento de Estado en su cuenta X.

¿QUÉ DENUNCIÓ LA PERIODISTA LAURA LOOMER?

Laura Loomer, periodista e influencer cercana al presidente de Estado Unidos, Donald Trump, publicó que había alertado a legisladores republicanos sobre la llegada de palestinos que, según ella, “trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (…), afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar”.

En particular, criticó a Heal Palestine, una asociación que organiza viajes médicos para residentes de Gaza.

REACCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Tras el anuncio del gobierno estadounidense, Loomer celebró la decisión y afirmó estar muy contenta ante la rápida respuesta a su petición, calificando la suspensión de las visas humanitarias como una “fantástica noticia”.

La decisión abre un nuevo debate sobre el futuro de las visas humanitarias para refugiados de Gaza y el alcance de la política migratoria estadounidense hacia la población palestina.

