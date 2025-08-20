Beca Rita Cetina 2025: Así puedes activar tu cuenta Llave MX para registrarte al programa en septiembre

Beca Rita Cetina 2025: Cómo activar tu cuenta Llave MX para registrarte al programa en septiembre.

Aunque aún falta hasta septiembre para que se publique la convocatoria, las familias interesadas en inscribirse a la Beca Rita Cetina 2025, pueden comenzar a prepararse desde ahora.

Y es que, para registrarse en el programa, no solo bastará con ingresar tus datos en la plataforma del gobierno federal, sino que también será necesario contar con una cuenta activa en Llave MX, que básicamente es el sistema digital con el que se gestionan trámites y otros servicios, entre ellos programas sociales.

¿Cómo activar mi cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina en 2025?

El proceso de activación es muy sencillo:

Primero debes ingresar a: https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml

Luego, capturar tu CURP, confirmar que no eres un robot y verificar que tus datos personales estén correctos.

Después solo deberás agregar tu código postal, dirección, número de teléfono, correo electrónico y generar una contraseña.

Una vez completado este paso, tu cuenta Llave MX quedará activada para cuando llegue el momento de registrarte en el programa.

La beca ofrece un apoyo de mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante inscrito, y 700 pesos extra por cada estudiante adicional en secundaria pública.

¿Qué se necesitará para el registro a la beca Rita Cetina en septiembre 2025?

Cuando se abra la plataforma, deberás tener a la mano tu CURP, número telefónico, correo electrónico, una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. En el caso de los estudiantes, bastará con que tengas su CURP para poder registrarlos.

Ahí deberás darte de alta como tutor o tutora, completar tus datos personales y los del domicilio, así como capturar la información de cada uno de los estudiantes beneficiarios, y, finalmente, confirmar todo el formulario para concluir el proceso.

