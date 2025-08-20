Mi Derecho Mi Lugar: ¿Cuándo y cómo realizar el registro extemporáneo para el bachillerato?

Los resultados de ‘Mi derecho, mi lugar’ en el que los estudiantes de secundaria realizaron el examen para el medio superior ya salieron, sin embargo, algunos no se quedaron en las escuelas pertenecientes a la UNAM e IPN.

Aunque eso no será un problema, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las fechas oficiales para el registro extemporáneo y poder continuar con sus estudios en otros planteles educativos, te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Registro extemporáneo ‘Mi Derecho, Mi Lugar’; Guía paso a paso

Según datos de la SEP, el bachillerato incrementó bastante respecto al 2025, lo que causó que cerca del 66.44 % se quedara en su primera opción, sin embargo, el resto podrá seguir estudiando el nivel bachillerato en otras instituciones.

Para consultar los resultados de ‘Mi Derecho, Mi Lugar’, se deberá ingresar a su página oficial y tener a la mano el CURP y folio de la prueba que realizaron. El registro extemporáneo se habilitará a partir del 21 de agosto al 28 del mismo mes.

La única advertencia que lanzan las autoridades correspondientes es que se necesita estar al pendiente de la página, ya que se podrá consultar en tiempo real la disponibilidad de cupos por plantel para realizar la preinscripción. Con esto se asegurará un espacio de manera inmediata.

¿Qué escuelas pueden recibir el registro extemporáneo al examen ECOEMS 2025?

Entre las instituciones educativas que forman parte de este programa son:

Colegio de Bachilleres

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

Escuelas afiliadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM)

Instituciones incorporadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

Bachilleratos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)

Bachilleratos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital mexicana (SECTEI)

Escuelas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)

La SEP recomienda estar al pendiente de la página para evitar contratiempos y saturación de la misma, asimismo, seguir los pasos por completo incluyendo fechas de inscripción, entrega de documentos y más.

