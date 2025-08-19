Certificado médico GRATIS: Estas son las fechas y alcaldías que los entregarán en el regreso a clases 2025

Las autoridades gubernamentales de la CDMX, han puesto en marcha una ayuda para padres de familia que permitirá que aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan asistir a este ciclo escolar 2025-2026. Y sí, tres alcaldías entregarán certificados médicos gratuitos para niños y niñas en la CDMX.

¿Qué alcaldías estarán entregando certificado médico GRATIS?

El certificado médico es un comprobante que se pide en las instituciones escolares (principalmente de educación básica) que apunta al estado de salud de los menores. Esto ayuda a saber a los profesores y profesoras qué tipo de actividad física pueden realizar o no.

De acuerdo con los sitios oficiales de las alcaldías de la CDMX, se entregará el certificado médico completamente gratis a:

Gustavo A. Madero:

El servicio estará disponible hasta el 2 de septiembre en las siguientes sedes:

Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón : ubicada en la avenida 535, en la esquina de la calle 508, en la Unidad Habitacional San Juan de Aragón Primera Sección.

: ubicada en la avenida 535, en la esquina de la calle 508, en la Unidad Habitacional San Juan de Aragón Primera Sección. Clínica Médica y Odontológica Cuautepec : se encuentra en la avenida 18 de Marzo, en la colonia Loma La Palma.

: se encuentra en la avenida 18 de Marzo, en la colonia Loma La Palma. Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos : en la avenida Tlacos s/n, en la colonia Fernando Casas Alemán.

: en la avenida Tlacos s/n, en la colonia Fernando Casas Alemán. Clínica Médica Dental Progreso Nacional : en la avenida Río de los Remedios, entre las calles 20 y 21, en la colonia Ampliación Progreso Nacional.

: en la avenida Río de los Remedios, entre las calles 20 y 21, en la colonia Ampliación Progreso Nacional. Clínica Médica Dental Loreto Fabela : ubicada en la avenida José Loreto Fabela, esquina 416 s/n, en la Séptima Sección de San Juan de Aragón.

: ubicada en la avenida José Loreto Fabela, esquina 416 s/n, en la Séptima Sección de San Juan de Aragón. Servicio de Medicina Preventiva: en el sótano de la alcaldía, en la esquina de 5 de febrero y Vicente Villada, en la colonia Villa Gustavo A. Madero.

Certificado médico gratis GAM Ampliar

Magdalena Contreras:

Se presentarán los días 13, 14, 18, 19 y 20 de agosto de 2025 en las siguientes sedes:

Canchas de fútbol ‘Higuera’, Higuera 20, colonia Las Cruces

Explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, Avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca

Explanada San Nicolas Totolapan, Kiosko del Pueblo

Certificado médico gratis Magdalena Contreras Ampliar

Iztapalapa:

En esta alcaldía se realizarán los certificados médicos gratuitos en la Feria de Regreso a clases que tomará lugar desde el 18 al 30 de agosto.

Certificado médico gratis Iztapalapa Ampliar

