Remate de libros UNAM 2025: Así puedes conseguir ejemplares desde 10 pesos hasta el 22 de agosto.

¿Eres amante de los libros y te gustaría encontrarte con nuevas propuestas a precios bajos? Si la respuesta es sí, lánzate al remate de libros de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Paseo de las Humanidades, ubicado a un lado de las Islas en Ciudad Universitaria, que será el lugar donde encontrarás miles de ejemplares con precios especiales.

Tal y como lo ha dicho la Máxima Casa de Estudios, esta es una oportunidad de oro para quienes quieren ampliar su biblioteca personal, descubrir nuevas propuestas literarias o reencontrarse con clásicos que llevan tiempo buscando.

Entre los autores y autoras con los que podrías encontrarte en esta edición de verano figuran nombres como William Shakespeare, Bertolt Brecht, Sor Juana Inés de la Cruz, Alejo Carpentier, Alfonso Reyes, Alí Chumacero, Honoré de Balzac, Justo Sierra, Solange Lebourges, entre muchos otros.

El remate de libros en la UNAM / Gaceta UNAM. Ampliar

¿Cuánto tiempo estará el remate de libros de la UNAM?

El remate se llevará a cabo toda esta semana hasta el viernes 22 de agosto, con actividades culturales adicionales como talleres, partidas de ajedrez y presentaciones de danza.

¿Cuáles son los precios del remate de libros UNAM 2025?

Aquí viene lo mejor: los libros estarán disponibles desde 10 pesos y con descuentos de hasta el 80%. Además, no necesitas presentar credencial de la UNAM para poder aprovechar las ofertas.

Los horarios son Martes a jueves: de 10:00 a 21:00 horas y Viernes: de 10:00 a 17:00 horas

