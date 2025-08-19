Cineteca Nacional Chapultepec en CDMX: ¿Cómo llegar en transporte público usando Metro o Cablebús?

si estás pensando en lanzarte a ver alguna de estas proyecciones o simplemente se te antoja quieres conocer el lugar y tomarte un café, aquí te contamos cómo llegar usando transporte público.

La Cineteca Nacional de Chapultepec abrió sus puertas hace unos días y para celebrar la Semana del Cine Mexicano, se proyectarán cerca de 33 películas, incluyendo clásicos como Cronos de Guillermo del Toro, Los olvidados de Luis Buñuel, Tempestad de Tatiana Huezo y La Camarista de Lila Avilés.

Y si estás pensando en lanzarte a ver alguna de estas proyecciones o simplemente se te antoja conocer el lugar y tomarte un café, aquí te contamos cómo llegar usando transporte público.

¿Dónde está la nueva Cineteca Nacional Chapultepec?

El lugar se ubica en Avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

¿Cómo llegar en transporte público a la Cineteca Nacional Chapultepec?

De acuerdo con información compartida por la propia Cineteca, si vienes desde el poniente de la ciudad, puedes tomar las siguiente ruta:

Toma los camiones que circulan por Avenida Vasco de Quiroga en dirección a Tacubaya, Observatorio o Calle 10 Hotel de México.

Pide que te bajen en la estación Cablebús Vasco de Quiroga.

Desde ahí, aborda con dirección a Los Pinos-Constituyentes y bájate en la siguiente parada: Cineteca Chapultepec / Bodega de Arte.

Al salir, sigue la señalización peatonal; la caminata es de 5 a 10 minutos.

En cuanto al Metro, la estación más cercana es Coyoacán de la Línea 3. Al salir de la estación puedes caminar por la calle Mayorazgo hasta la entrada peatonal de la Cineteca.

Además, también puedes llegar en bicicleta (ECOBICI), ya que hay cicloestaciones en la misma calle. O utilizar el RTP Circuito Bicentenario.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Cineteca Nacional Chapultepec en 2025?

La entrada general es de $70 pesos, pero menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores pagan $50 pesos. Sin embargo, los martes y miércoles los boleto cuestan $50 pesos para todo público. Y el precio para ver funciones en el foro al aire libre es de $90 pesos (entrada válida para dos personas).

Si prefieres ir en auto, el lugar cuenta con estacionamiento de lunes a domingo, de 10:00 a 22:30 horas, con un costo de $50 pesos por tiempo ilimitado.

