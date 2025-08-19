FGR asegura drogas, armas y laboratorios clandestinos en Sinaloa y Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en coordinación con la Marina y la Guardia Nacional, llevó a cabo un operativo en la colonia Barrancos, en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron cerca de 120 mil litros de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

Puedes leer más sobre la seguridad en Sinaloa aquí: Necesario fortalecer instituciones de Seguridad en Sinaloa: García Harfuch

Cateo en Culiacán, Sinaloa

Entre lo decomisado se encontraron acetona, tolueno, sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etanol, acetato de plomo y alcohol bencílico.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del lunes 18 de agosto de 2025. https://t.co/0ASXHms3QD pic.twitter.com/ADczArqsjC — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 19, 2025

Además, se incautaron un tractocamión, un remolque, un montacarga y otros objetos relacionados con la actividad ilícita.

Da clic aquí y conoce más sobre las acciones para el blindaje en Sinaloa

Detención en Sonora

En un segundo operativo realizado en el kilómetro 120 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, Sonora, la Policía Federal Ministerial detuvo a Rogelio “G” y José “L” a bordo de un autobús.

En representación del @GabSeguridadMx, el titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre los resultados en Sinaloa:



◾️ 1,615 personas detenidas por delitos de alto impacto.

◾️ 3 mil armas de fuego aseguradas.

◾️ 64 toneladas de droga incautadas, incluyendo más de una… pic.twitter.com/HXwwP5O9Bg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2025

A los detenidos se les aseguraron cuatro armas largas, dos cortas, cargadores y cartuchos. Tanto los imputados como lo incautado quedaron a disposición de la autoridad ministerial en cada entidad, donde se determinará su situación jurídica.

La FGR destacó que estos aseguramientos forman parte de la estrategia nacional contra el tráfico de drogas sintéticas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en el noroeste del país, región clave en el trasiego de metanfetaminas y precursores químicos hacia Estados Unidos.

APM

Síguenos en Google News y consulta más información aquí