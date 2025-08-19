Con nuevas cámaras de seguridad, CDMX se convierte en la más videovigilada de América: Guerrero Chiprés
El C5 informó que la instalación de 30 mil 400 cámaras de seguridad CDMX convierte a la capital en la más videovigilada del continente
#Entrevista con Salvador Guerrero Chiprés
En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que se instalarán 15 mil 200 tótems, cada uno con dos cámaras, lo que suma 30 mil 400 nuevas cámaras de seguridad CDMX que se agregan a las 83 mil 414 ya existentes. Con ello, la capital se convierte en la ciudad más videovigilada de todo el continente.
“Hay una intención de atraer la iniciativa privada, que los domicilios todos tengan cámaras, que todos contribuyamos a la video seguridad de la capital”, señaló Guerrero Chiprés.
Expansión del sistema de videovigilancia
El titular del C5 explicó que las cámaras serán colocadas con base en las peticiones vecinales recogidas durante las sesiones Casa por Casa del Gabinete de la Ciudad de México. Se priorizarán zonas cercanas a mercados, escuelas e instituciones públicas en las 16 alcaldías, con la meta de alcanzar 113 mil 414 cámaras al 31 de diciembre.
Asimismo, indicó que se renovará el sistema de verificación de funcionamiento con un monitoreo de cámaras híbridas. Actualmente, algunas de las más antiguas tienen hasta 14 años de uso, y casi 6 mil están cerca de llegar al límite de su vida útil.
Renovación tecnológica para mayor seguridad
Con este programa, el C5 busca fortalecer la política de seguridad capitalina, mejorando la prevención y la capacidad de reacción en emergencias. Guerrero Chiprés concluyó que la capital está adquiriendo mayor potencia en su capacidad de videoseguridad.